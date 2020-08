Premier League Darts, Corona - Regeln: So funktioniert der Modus

Die Premier League Darts ist zurück! Aufgrund der coronabedingten Pause mussten die Veranstalter umdenken. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie der Modus der Premier League nun aussieht.

Darts, Premier League: So funktioniert der Modus

Bereits sechs Spieltage sind in der Premier League gespielt. Nun stehen erstmal drei weitere Spieltage auf dem Programm. Ausgetragen werden die Matches vom 25. bis 30. August in der Marshall Arena in Milton Keynes.

Der 9. Spieltag wird dann die sogenannte "Judgement Night" sein. Die zwei Spieler mit den wenigsten Punkten müssen dann die Heimreise antreten.

Die verbliebenen acht Spieler konkurrieren dann an den folgenden sieben Abenden gegeneinander, bis am 22. Oktober 2020 das Final Four in London ansteht.

Darts Premier League: Spielplan

Die PDC hat an den nächsten drei Spieltagen mit Chris Dobey, Jeffrey de Zwaan und Jermaine Wattimena wieder drei Gastspieler dabei, die sich mit der Elite messen werden. Ab der "Judgemnet Night" werden dann nur die verbliebenen acht Spieler gegeneinander antreten.

Das sind die nächsten Spieltage:

Dienstag, 25. August, 19.30 Uhr

Spieler 1 Spieler 2 Michael Smith Gary Anderson Michael van Gerwen Rob Cross Nathan Aspinall Gerwyn Price Chris Dobey Daryl Gurney Peter Wright Glen Durrant

Mittwoch, 26. August, 19.30 Uhr

Spieler 1 Spieler 2 Gary Anderson Gerwyn Price Nathan Aspinall Daryl Gurney Michael Smith Rob Cross M. van Gerwen Glen Durrant Peter Wright Jeffrey de Zwaan

Donnerstag, 27. August, 19.30 Uhr: "Judgement Night"

Spieler 1 Spieler 2 Glen Durrant Rob Cross Nathan Aspinall Michael Smith Peter Wright Daryl Gurney M. van Gerwen Gary Anderson Jermaine Wattimena Gerwyn Price

Darts: Die Premier League im TV und Livestream sehen

Wie gewohnt gibt es alle Spieltage der Premier League of Darts live und in voller Länge auf DAZN. Der Streamingdienst begleitet Euch mit Elmar Paulke, der deutschen Stimme des Darts, sowie verschiedenen Experten durch die Übertragungen. Rene Eidams wird von Dienstag bis Donnerstag und Gabriel Clemens von Freitag bis Sonntag Elmar Paulke bei der Übertragung begleiten.

Im Free-TV überträgt wie gewohnt Sport1 die Premier League of Darts.

Darts: Die Tabelle der Premier League

Glen Durrant führt mit vier Siegen und einem Unentschieden die Tabelle der Premier League an. Durrant musste sich nur gegen Nathan Aspinall geschlagen geben.