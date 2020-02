The Masters 2020: Peter Wright und Gerwyn Price ziehen ins Viertelfinale ein

Der amtierende Weltmeister Peter Wright steht im Viertelfinale von The Masters (So., ab 13.45 Uhr live auf DAZN). Dort trifft Snakebite auf Dave Chisnall. Zudem zogen Gary Anderson und Gerwyn Price in die nächste Runde ein.

Nach einer umkämpften Anfangsphase fand Wright gegen Joe Cullen immer besser in die Partie. Beim Stand von 3:1 hatte sich Wright einen kleinen Durchhänger erlaubt, als er mehrmals auf den Doppelfeldern scheiterte und letztlich drei Legs in Folge abgab. Schließlich überzeugte der Schotte aber mit einem überragenden Average von 103,55, einer Checkout-Quote von rund 59 Prozent und gewann das Match mit 10:7.

Wrights Viertelfinalgegner Dave Chisnall setzte sich am frühen Abend in einem von einigen High-Finishes geprägten Match mit 10:8 gegen den in der Weltrangliste um drei Positionen besser platzierten Daryl Gurney durch.

The Masters: Price behält Nerven gegen starken Whitlock

In einem über weiten Strecken engen Match behielt Gary Anderson zudem gegen Ian White dank einer guten Average-Quote von 97,15 die Oberhand. Nach 13 Legs war der Schotte noch mit 6:7 in Rückstand gelegen, ehe er seine Quote auf die Doppelfelder deutlich verbesserte und die nächsten drei Legs allesamt gewann. Am Ende gewann der Flying Scotsman mit 10:7.

Anderson trifft im Viertelfinale auf Gerwyn Price, der sich ein hart umkämpftes Duell mit Simon Whitlock lieferte. Der Iceman war zwischenzeitlich mit 9:4 in Führung gelegen, ehe Whitlock ein erstaunliches Comeback am Oche feierte und noch ausglich. Letztlich behielt Price aber die Nerven und holte das entscheidende Leg zum 10:9-Endstand.

The Masters 2020: Das Achtelfinale im Überblick

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Jonny Clayton (16.) Michael van Gerwen (1.) 10:6 Adrian Lewis (13.) Rob Cross (4.) 10:5 Nathan Aspinall (8.) James Wade (9.) 10:5 Michael Smith (5.) Mensur Suljovic (12.) 10:6 Daryl Gurney (7.) Dave Chisnall (10.) 8:10 Gary Anderson (6.) Ian White (11.) 10:7 Peter Wright (2.) Joe Cullen (15.) 10:7 Gerwyn Price (3.) Simon Whitlock (14.) 10:9

Darts: Die Viertelfinal-Begegnungen

