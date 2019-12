Darts-WM am Samstag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am heutigen zweiten Tag der Darts-WM steigen einige große Namen in das Turnier ein. Neben dem Weltmeister von 2018 Rob Cross startet der fünfmalige Champion Raymond van Barneveld in sein letztes Turnier. SPOX gibt Euch eine Übersicht über die Partien und die Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Darts-WM heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt am heutigen Samstag, 14. Dezember, beide Tagessessions live und in voller Länge. Die erste Einheit beginnt dabei um 13.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die zweite Session fängt um 20 Uhr an.

Kommentiert werden alle Spiele von Elmar Paulke und Experte Rene Eidams. Alternativ könnt Ihr die gesamte Übertragung auch mit dem englischen Originalkommentar sehen.

DAZN kostet pro Monat 11,99 Euro oder im Jahreabonnement 119,99 Euro. Zuvor könnt ihr das Angebot aber dank einem Probemonat kostenlos und unverbindlich testen.

DAZN zeigt neben der Weltmeisterschaft auch alle anderen Majors im Dartssport sowie zahlreiche weitere Turniere, beispielsweise die Premier League.

Dazu kommen Übertragungen von hochklassigen Wettbewerben in anderen Sportarten. So hat das "Neflix des Sports" etwa die Rechte an den Fußballwettbewerben Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A und Primera Division. Außerdem zeigt DAZN die US-Sportligen NBA, NHL, NFL nd MLB sowie Events im Tennis oder im Hockey.

Darts-WM heute live: Die Nachmittagssession am Samstag

Die Nachmittagssession beginnt beginnt um 13.30 Uhr. Mit Paul Lim spielt direkt ein echter Publikumsliebling im Ally Pally. Der 65 Jahre alte Spieler aus Singapur ist der älteste Spieler des Turniers und hat im Jahr 1990 Geschichte geschrieben als er den ersten 9-Darter überhaupt bei einer Weltmeisterschaft warf.

Spieler 1 Spieler 2 Runde Darius Labanauskas Matthew Edgar 1 Ryan Meikle Yuki Yamada 1 Luke Woodhouse Paul Lim 1 Jermaine Wattimena Luke Humphries 2

Darts-WM heute live: Spielplan der Abendsession am Samstag

Ab 20 Uhr geht es dann mit der Abendsession weiter. Dabei stehen zwei Spieler besonders im Fokus. Zum einen startet Rob Cross in das Turnier. Der Engländer ist die aktuelle Nummer zwei der Welt und konnte sich den Titel vor zwei Jahren sichern.

Er ist einer der Topfavoriten auf den Titel. Darüber hinaus beginnt für Raymond van Barneveld sein letztes Turnier als Dartsprofi. Der fünfmalige Weltmeister wird seine Karriere am Ende des Jahres beenden. Das heutige Spiel könnte also bereits sein letztes sein.

Spieler 1 Spieler 2 Runde Mark McGeeney Matt Campbell 1 Jamie Hughes Zoran Lerchbacher 1 Raympond van Barneveld Darin Young 1 Rob Cross Kim Huybrechts 2

Darts-WM heute live im Liveticker verfolgen

Für das Spiel von Raymond van Barneveld gegen Darin Young bietet SPOX zudem ab 22 Uhr einen Liveticker an, damit Ihr über alle Entwicklungen dieser besonderen Partie auf dem Laufenden gehalten werdet.

Darts-Weltmeisterschaft: Der Modus im Turnier

Insgesamt nehmen 96 Spieler an dem Turnier teil, die besten 32 der Weltrangliste sind dabei bereits für die zweite Runde gesetzt, sodass es in der Auftaktrunde ausschließlich zu Duellen zwischen den 32 Qualifikanten und den 32 Bestplatzierten der PDC Pro Tour kommt.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Turnieren im Darts wird bei der Weltmeisterschaft in Sätzen gespielt. Ein Satz wird dabei im Modus Best-of-Five Legs ausgespielt. Die Anzahl der Sätze, die für einen Sieg benötigt werden, steigert sich dabei im Turnierverlauf. In den ersten beiden Runden gibt es noch drei Gewinnsätze, im Finale werden dann 13 benötigt.

