Darts-WM: Asada haut Brown raus - Lewis zittert sich in 3. Runde

Der Japaner Seigo Asada hat in der ersten Session des 9. Tages der Darts-WM im Alexandra Palace für die größte Überraschung gesorgt und steht in der 3. Runde. Simon Whitlock hatte keine Probleme - Ex-Weltmeister Adrian Lewis stand dagegen in seinem Match schon kurz vor dem Aus.

Asada begann langsam und gab den ersten Satz zu null ab, im zweiten Durchgang gelang ihm sogar nur ein kümmerlicher Average von 76.67 - es roch nach Whitewash. Dann steigerte er sich jedoch, checkte einmal die 76 und holte sich den dritten Durchgang. Brown, Nummer 26 der Welt, fing an zu schwächeln (81.77 Average im vierten Satz) - und konnte Asada nicht mehr halten Der warf im entscheidenden fünften Satz einen Average von knapp unter 100 Punkten, schaffte das Break zum 3:2 und war am Ende der glückliche Sieger.

Brown hatte am Ende sogar die knapp bessere Checkout-Quote (37 Prozent gegenüber 33 Prozent) und gewann wie Asada zehn Legs, war in der Endphase aber nicht mehr ganz da.

Simon Whitlock hatte weniger Probleme. Der "Wizard" ließ Harry Ward in der Partie nur zwei Legs und musste sich nicht sonderlich strecken, da sein Gegner nur einen Average von 84.74 auflegte. Steve West war gegen Ryan Searle eigentlich Favorit, doch sein 32 Jahre alter Gegner zockte mit einem Average von 101.54 groß auf und checkte fast 43 Prozent seiner Doppel.

Adrian Lewis verlor die ersten zwei Legs gegen Cristo Reyes und schien fast schon raus, bevor Lewis ein starkes Comeback hinlegte und im fünften Satz einen Zittersieg feiern konnte. Fünf Match-Darts brauchte der Champion von 2011 und 2012 - er trifft jetzt auf Darren Webster. Da muss er sich aber unbedingt steigern (90.46 Average, 33 Prozent Checkout-Quote).

Das Higlight der Abendsession ist die Partie des Österreichers Mensur Suljovic gegen Fallon Sherrock. Die Engländerin Sherrock hat als erste Frau in der Geschichte der Darts-WM die 2. Runde erreicht und den Heimvorteil im Ally Pally auf ihrer Seite.

Darts-WM: Die Ergebnisse von Tag neun