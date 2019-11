Grand Slam of Darts - Tag 1: Auftaktsieg für Clemens - Schindler kassiert White Wash

Gabriel Clemens hat beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton einen guten Start erwischt. Der "German Giant" besiegte in seinem ersten Gruppenmatch den Nordiren Brendan Dolan klar mit 5:1.

Dabei überzeugte Clemens mit einem guten Average (99.4), im zweiten Leg gelangen dem Deutschen sogar sieben perfekte Darts. Im zweiten Match der Gruppe G gewann Daryl Gurney erwartet klar mit 5:0 gegen Richard Veenstra. Im Match zwischen Gurney und Clemens am Sonntag wird aller Voraussicht nach der Gruppensieg entschieden.

Schlecht lief es dagegen für Martin Schindler, der gegen Nathan Aspinall völlig chancenlos war und einen White Wash kassierte (0:5). Gleich im ersten Leg setzte Aspinall mit einem 142er-Checkout ein Ausrufezeichen.

Grand Slam of Darts - Tag 1:

Gruppe A:

Michael van Gerwen v Jim Williams

Adrian Lewis v Ross Smith

Gruppe B:

Ian White v Steve Lennon

James Wade v Wesley Harms

Gruppe C:

Gerwyn Price v Mikuru Suzuki

Dimitri Van den Bergh v Robert Thornton

Gruppe D:

Darren Webster v William O'Connor

Gary Anderson v Dave Parletti

Gruppe E:

Dave Chisnall v Jamie Hughes 5:3

Rob Cross v Lisa Ashton

Gruppe F:

Danny Noppert v Ryan Harrington 4:5

Peter Wright v Wayne Warren

Gruppe G:

Brendan Dolan v Gabriel Clemens 1:5

Daryl Gurney v Richard Veenstra 5:0

Gruppe H:

Nathan Aspinall v Martin Schindler 5:0

Michael Smith v Glen Durrant