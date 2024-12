"Ich träume davon, diesen Kampf zu sehen": Sensations-Comeback von Wladimir Klitschko gegen Tyson Fury?

Der saudi-arabische Geschäftsmann Turki Al-Sheikh, der in den vergangenen zwei Jahren alle großen Kämpfe in seinem Heimatland mit viel Geld möglich gemacht hat, verfolgt ein großes Ziel: Das Comeback von Wladimir Klitschko (48.). Einen Wunschgegner für "Dr. Steelhammer" hat er ebenfalls schon im Kopf.

In der Show von Kampfsport-Insider Ariel Helwani hat Al-Sheik über den bevorstehenden Rückkampf zwischen Oleksandr Usyk und Tyson Fury am 21. Dezember gesprochen. "Auf das Ergebnis von Tyson vs. Usyk warten viele Leute. Einer von ihnen ist Daniel Dubois. Ein anderer ist Anthony Joshua. Gleichzeitig gibt es noch eine dritte Person", sagte er und brachte damit Klitschko ins Spiel.

Al-Sheik würde gerne einen Rückkampf gegen Fury auf die Beine stellen. "Ich träume davon, diesen Kampf zu sehen", betonte er.