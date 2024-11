Mike Tyson vs. Jake Paul, Gewicht Boxen: Wer wiegt mehr und wie groß ist der Altersunterschied?

Am Freitag, den 15.November, steht für viele das Box-Highlight des Jahres an. Im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA), treffen sich Mike Tyson und Jake Paul im Boxring. Das Event startet ab 22.00 Uhr, der Hauptkampf zwischen Tyson und Paul wird voraussichtlich gegen 5 Uhr morgens deutscher Zeit (dann schon der 16. November) beginnen.

Auf Grund des großen Altersunterschiedes kritisieren viele Box-Fans den Kampf zwischen der Box-Legende Mike Tyson und dem Internet-Star Jake Paul. Wird es ein reines Spektakel, oder kommen auch die eingefleischten Box-Fans voll auf Ihre Kosten?



SPOX verrät Euch, wer mehr wiegt und wie groß der Altersunterschied tatsächlich ist.