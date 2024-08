Floyd Mayweather vs. John Gotti III: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem bislang letzten Kampf steigt Boxlegende Floyd "Money" Mayweather wieder in den Ring. Der 47-Jähige hat seine Profikarriere vor vielen Jahren beendet, testet sein Können aber weiterhin noch in Exhibition-Kämpfen.

So auch bei seinem bevorstehenden Fight. Es kommt zum Re-match mit John Gotti III. "Es geht für mich immer noch ums Kämpfen. Ich werde bis zum Tag meines Todes ein Kämpfer bleiben", sagte Mayweather auf einer Pressekonferenz. Mayweather konnte den 31-jährigen Enkelsohn des bekannten ehemaligen Mobsters John Gotti bereits im Juni des vergangenen Jahres via TKO in der sechsten Runde bezwingen und plant, dies auch im zweiten Duell zu tun.

Der Kampf steigt in der Nacht auf Sonntag (25. August) und findet in der Arena CDMX in Mexiko City, Mexiko, statt. Um etwa 4 Uhr deutscher Zeit sollen die beiden Kämpfer zum Ring marschieren.