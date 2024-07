Jake Paul vs. Mike Perry, Boxen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Kampf im TV und Livestream?

Ursprünglich hätte Jake Paul gegen Box-Legende Mike Tyson antreten sollen. Weil der 58 Jahre alte Tyson jedoch von einer Verletzung aus dem Verkehr gezogen wurde, wird aus dem Kampf vorerst nichts. Paul ist dagegen fit und überbrückt die Zeit mit einem Kampf gegen einen anderen großen Namen.

Der Social-Media-Star misst sich in der Nacht von heute Sonntag auf Montag (21. Juli) mit Mike Perry, der vor allem für seine Zeit in der UFC, aber auch für seine spektakulären Bareknuckle-Kämpfe bekannt ist. Perry hat also eine Menge Kampferfahrung, im Boxring stand er allerdings erst einmal. Seinen bislang einzigen Profikampf verlor "Platinum" 2015 via Knockout. Paul hingegen ist in zehn Profikämpfen noch ungeschlagen.

Der Kampf zwischen Paul und Perry findet in der Amalie Arena in Tampa (Florida) statt. Um 3 Uhr nachts soll der Hauptkampf ungefähr losgehen.