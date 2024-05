Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen: Wer hat die bessere Bilanz?

Der 35 Jahre alte Fury hat bisher 35 Profikämpfe bestritten, sein zwei Jahre älterer Konkurrent aus der Ukraine deren 21.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen: Wer hat die bessere Bilanz? Tyson Fury

Der "Gypsy King" machte seinen ersten Kampf am 6. Dezember 2008. Er schlug Bela Gyongyosi aus Ungarn in der 1. Runde K.o. Große Aufmerksamkeit erreichte er erstmals 2022 mit einem Sieg gegen Dereck Chisora um die Commonwealth- und Britische Meisterschaft. Am 28. November 2015 gewann er gegen den seit über elf Jahren unbesiegten Wladimir Klitschko nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten und wurde neuer Schwergewichts-Weltmeister der vier Verbände WBA, WBO, IBF und IBO. Am 1. Dezember 2018 verteidigte er den Titel der WBC gegen Deontay Wilder aus den USA durch ein Unentschieden. Es war Furys einziger Kampf, den er nicht gewann. Folgende Titelverteidigungen unter anderem gegen Wilder (Zwei Mal) und Chisora gewann er alle. Seine Kampfbilanz steht bei 34 Siegen und einem Unentschieden in 35 Kämpfen.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen: Wer hat die bessere Bilanz? Oleksandr Usyk

Im November 2013 begann Ussyk seine Profikarriere. 2016 wurde er Weltmeister der WBO im Cruisergewcht. 2020 folgte sein Aufstieg in Schwergewicht. 2021 wurde er durch einen Sieg gegen Anthony Joshua Weltmeister der IBF, WBA, WBO und IBO. Ein Jahr später besiegte er Joshua erneut. In 21 Profikämpfen ist Usyk mit 21 Siegen ungeschlagen.