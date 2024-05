Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Vereinigungskampf im TV und Livestream

Was die Übertragung betrifft, geht kein Weg an DAZN vorbei. Im Free-TV wird nichts gezeigt, stattdessen fallen Kosten an: zum einen für das DAZN-Abonnement (egal welches) und zum anderen für die darauffolgende Pay-per-View-Zahlung in Höhe von 24,99 Euro.

Um 15.45 Uhr geht die Übertragung der Vorkämpfe los, Sebastian Hackl wird dabei als Moderator eingesetzt. Uli Hebel kümmert sich um den Kommentar. Für die Expertise sorgen Andreas Selak und Bernd Bönte.