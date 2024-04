Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Gage und Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Boxer für den Kampf?

In der Box-Welt springt man aktuell von einem Riesenkampf zum nächsten. Vor allem in der Schwergewichtsklasse geht es zur Sache. Nachdem Anthony Joshua im vergangenen März den ehemaligen UFC-Champion Francis Ngannou in der zweiten Runde brutal k.o. schlug, steht im Mai nun einer der wichtigsten Kämpfe seit Jahren an.

Im Vereinigungskampf um alle Titel der Gewichtsklasse misst sich der WBC-Champion Tyson Fury mit dem Ukrainer Oleksandr Usyk, der die Titel in den Verbänden WBA-(Super), IBF, WBO und IBO trägt. Der Fight findet am 18. Mai in der Kingdom Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt.

Beide Kämpfer sind ungeschlagen, Fury musste in 35 Profikämpfen einmal ein Unentschieden gegen Deontay Wilder hinnehmen, mehr aber auch nicht. Usyk gewann jeden seiner 21 Kämpfe, 14 davon via Knockout.