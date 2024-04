Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen: Wann findet der Kampf statt?

Am 18. Mai 2024 ist es so weit. Etwas mehr als einen Monat müssen Box-Fans also noch warten, bis es zu diesem Spektakel kommt. Ausgetragen wird das Event in der Kingdom Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.

Wie es bei Titelkämpfen üblich ist, ist auch Fury gegen Usyk ein Zwölf-Runden-Kampf. Auf dem Spiel stehen die Schwergewichtstitel der WBA (Super), IBF, WBO und IBO, die Usyk mitbringt, und der Titel der WBC, der aktuell in Furys Händen liegt.