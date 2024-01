Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Kosten für Boxen: Wie viel Geld kostet es, um den Kampf live zu sehen?

Nachdem der Kampf ewig lange nicht zustande kommen konnte, haben Boxfans aus aller Welt endlich Grund zur Freude: Tyson Fury und Oleksandr Usyk haben sich auf den lang ersehnten Vereinigungskampf geeinigt.

Am 17. Februar 2024 ist es so weit, und die beiden Champions treffen in der Kingdom Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad aufeinander. Auf dem Spiel stehen dabei die Titel der Verbände WBC (von Fury gehalten), WBA, WBO und IBF (alle drei von Usyk gehalten), aber auch zwei noch makellose Kampfbilanzen.

Fury, der in seinem letzten Auftritt gegen Box-Neuling Francis Ngannou überraschend einmal zu Boden ging, steht bei 34 Karrieresiegen und einem Unentschieden. Der Ukrainer Usyk gewann jeden einzelnen seiner 21 Duelle.