Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen: Um welche Titel wird gekämpft?

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen: Die Übertragung des Kampfes im TV und Livestream

Im deutschen Raum hat sich DAZN die Übertragungsrechte am Fight zwischen Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk gesichert. Beim Streamingdienst reichte in der Vergangenheit bei großen Boxkämpfen bereits das billigste Paket, also DAZN World (6,99 Euro/Monat im Jahresabo), zusätzlich wird aber eine Extra-Gebühr obendrauf anfallen, um den Kampf verfolgen zu können.

Den Kampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk könnt Ihr mit einem bestehenden DAZN-Abo für einmalige 24,99 Euro buchen.