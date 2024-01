Anthony Joshua vs. Francis Ngannou, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Der Kampf zwischen Anthony Joshua und Francis Ngannou ist offiziell bestätigt! Am Freitag, den 8. März, werden sich der ehemalige Schwergewichtsweltmeister und der UFC-Star im Ring gegenüberstehen. Der Boxkampf findet Anfang März in der Kingdom Arena in Riad statt.

Anthony Joshua wird im März als Favorit gegen Francis Ngannou. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister ist gewillt sich in Position für einen Titelkampf zu bringen. Im Dezember zeigte der Brite gegen Otto Wallin seine Klasse, Joshua gewann den Boxkampf vorzeitig nach fünf Runden.

Francis Ngannou wird sich mit dem Fight gegen Anthony Joshua weiterhin versuchen in der Schwergewichtsklasse zu etablieren. Zuletzt kämpfte der Kameruner im vergangenen Oktober gegen Tyson Fury und verlor den Fight gegen den Gypsy King nur knapp nach Punkten.