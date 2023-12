"Wann hört dieser Typ endlich auf?" Conor McGregor geht Cristiano Ronaldo auf die Nerven

Beim Box-Event "Day of Reckoning" ist Mixed-Martial-Arts-Legende Conor McGregor dem Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo gehörig auf die Nerven gegangen.

McGregor und CR7 wurden bei dem Spektakel im saudi-arabischen Riad am Samstagabend in der ersten Reihe nebeneinander gesetzt. Und der Ire quatschte den Portugiesen von der ersten Sekunde an ohne Unterlass voll.

Anfangs lächelte Ronaldo noch gequält, mit der Zeit wurde der Blick des 38-Jährigen sichtlich genervt. Irgendwann fasste McGregor seinem Sitznachbarn sogar ans Handgelenk und begann, die Uhren der beiden zu vergleichen.

In den Sozialen Medien ging die Szene viral. "Das wird eine lange Nacht für Ronaldos rechtes Ohr", kommentierte ein User. Ein anderer User schrieb: "Cristiano denkt sich auch: Wann hört dieser Typ endlich auf zu reden?"

Beim "Tag der Abrechnung" besiegte unter anderem der Engländer Anthony Joshua den Schweden Otto Wallin. Deontay Wilder (USA) unterlag derweil Joseph Parker (Neuseeland). Der deutsche Europameister Agit Kabayel setzte sich gegen den Russen Arslanbek Machmudow durch.

