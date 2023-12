Anthony Joshua vs. Otto Wallin und Deontay Wilder gegen Joseph Parker heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV und Livestream?

Am Tag vor Heiligabend steigt eines der größten Boxevents der vergangenen Jahre. Beim "Day of Reckoning" (Tag der Abrechnung) stehen sich am heutigen Samstag (23. Dezember) unter anderem Anthony Joshua und Otto Wallin gegenüber. Auch Deontay Wilder ist im Einsatz, er steigt mit Joseph Parker in den Ring.

In der Kingdom Arena, die 26.000 Besucher fasst, im saudi-arabischen Riad geht es bereits ab 17 Uhr zur Sache. Die beiden Hauptkämpfe werden wohl erst am ganz späten Abend stattfinden.

Neben einer Eröffnungszeremonie steigen insgesamt acht Kämpfe, in drei davon geht es um einen Titel. In Agit Kabayel ist sogar ein deutscher Boxer mit von der Partie.

Doch wo könnt Ihr die Kämpfe heute live sehen? SPOX klärt Euch auf.