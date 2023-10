Endlich ist es so weit! Tyson Fury und Francis Ngannou treffen heute im "Battle of the Baddest" aufeinander. Wer dabei die Rolle der Übertragung im TV und Livestream übernimmt, wird in diesem Artikel aufgedeckt.

Boxfans aus aller Welt bekommen am heutigen Samstag, den 28. Oktober, einen ungewöhnlichen, aber auch spektakulären Kampf zu Gesicht. Der Brite Tyson Fury setzt seine makellose Bilanz einmal mehr aufs Spiel - jedoch nicht gegen Oleksandr Usyk, Deontay Wilder oder Anthony Joshua. Fury im Ring in Riad, Saudi-Arabien, gegenüberstehen wird kein Geringerer als Francis Ngannou.

TYSON FURY - FRANCIS NGANNOU AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Ngannou hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Elite-Schwergewicht in der UFC (MMA) erarbeitet und gibt nun gegen Fury im "Battle of the Baddest" sein Debüt als Profiboxer. Das ist auch einer der Gründe, warum WBC-Champion Fury heute als Favorit in den Fight geht, nichtsdestotrotz darf der "Gypsy King" Ngannou keinesfalls unterschätzen, vor allem nicht die Schlagkraft des ehemaligen UFC-Champions.

Die Maincard für das Riesenevent in der Hauptstadt des Golfstaates startet um 20 Uhr deutscher Zeit. Fury gegen Ngannou soll daraufhin um ca. 23.15 Uhr losgehen.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Die Fightcard im Überblick

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Gewichtsklasse Tyson Fury Francis Ngannou Schwergewicht Fabio Wardley David Adeleye Schwergewicht Joseph Parker Simon Kean Schwergewicht Carlos Takam Martin Bakole Schwergewicht Arslanbek Makhumodov Anthony Wright Schwergewicht Moses Itauma Istvan Bernath Schwergewicht Jack McGann Alcibiade Duran Halbschwergewicht

© getty Schafft Francis Ngannou in seinem Profibox-Debüt gegen Tyson Fury die Sensation?

Tyson Fury vs. Francis Ngannou heute live, Übertragung: Boxen im TV und Livestream

In Deutschland ist weiterhin DAZN der richtige Ansprechpartner, wenn es ums Boxen geht. Wer also keine Sekunde vom Spektakel zwischen Fury und Ngannou verpassen möchte, braucht Zugang zum Streamingdienst. Anders als in der Vergangenheit reicht ein DAZN-Abonnement allein jedoch nicht mehr aus. Zwar ist ein gültiges Abo Voraussetzung dafür, dass der Livestream abgerufen werden kann, allerdings muss der Pay-per-View-Kampf zusätzlich für 14,99 Euro erworben werden. Immerhin: Es spielt keine Rolle, ob man das DAZN-Unlimited-, DAZN-Super-Sports- oder DAZN-World-Paket hat.

Übertragen werden sowohl die Vorkämpfe als auch der Hauptkampf, um 19 Uhr deutscher Zeit geht das "Netflix des Sports" diesbezüglich auf Sendung. Da der Kampf ab 18 Jahren ist, wird eine Altersverifikation benötigt.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Die beiden Kämpfer im Head-to-Head-Vergleich