Das "Battle of the Baddest" zwischen WBC-Champion Tyson Fury und Ex-UFC-Champion Francis Ngannou geht heute endlich über die Bühne. SPOX verrät, wer den Kampf live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Tyson Fury kehrt am heutigen Samstag, den 28. Oktober, wieder in den Ring zurück. Der Brite, der aktuell den Schwergewichtstitel des WBC-Verbandes trägt, trifft heute jedoch nicht etwa auf Oleksandr Usyk oder Anthony Joshua. Fury kriegt es mit Ex-UFC-Schwergewichtschampion Francis Ngannou zu tun. Der Kameruner, der sich durch seinen kometenhaften Aufstieg in der weltweit stärksten MMA-Organisation einen Namen machte, bestreitet ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Fury seinen ersten Profi-Boxkampf.

TYSON FURY - FRANCIS NGANNOU AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Dafür reisen die beiden Kontrahenten nach Westasien in die Golfregion. Das sogenannte "Battle of the Baddest" findet nämlich in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, statt. Die Maincard geht um 20 Uhr deutscher Zeit los. Fury gegen Ngannou beginnt dann um ca. 23.15 Uhr.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Die Fightcard im Überblick

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Gewichtsklasse Tyson Fury Francis Ngannou Schwergewicht Fabio Wardley David Adeleye Schwergewicht Joseph Parker Simon Kean Schwergewicht Carlos Takam Martin Bakole Schwergewicht Arslanbek Makhumodov Anthony Wright Schwergewicht Moses Itauma Istvan Bernath Schwergewicht Jack McGann Alcibiade Duran Halbschwergewicht

© getty Tyson Fury setzt heute gegen Francis Ngannou seine perfekte Bilanz aufs Spiel.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV und Livestream?

Ihr wollt das Box-Spektakel auf keinen Fall verpassen? Dann müsst Ihr unbedingt bei DAZN vorbeischauen. DAZN besitzt die Übertragungsrechte und liefert dazu bereits ab 19 Uhr Livebilder aus Riad. Um diese Uhrzeit werden nämlich die Vorkämpfe ausgestrahlt. Stunden später folgt erst der Hauptkampf zwischen den beiden Schwergewichten.

Der Zugang zum Kampf ist jedoch mit zwei Kostenbarrieren versperrt. Zu allererst wird ein gültiges Abonnement benötigt. Dabei stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. In diesem Fall ist es egal, für welches Ihr Euch entscheidet oder entschieden habt - in allen drei Fällen könnt Ihr den Kampf für einmalige 14,99 Euro als Pay-per-View-Fight hinzufügen.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Die beiden Kämpfer im Head-to-Head-Vergleich