Logan Paul vs. Dillon Danis, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

In wenigen Tagen werden sich Social-Media-Star Logan Paul und MMA-Kämpfer Dillon Danis im Boxring gegenüberstehen. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zum Fight sowie zur Übertragung in TV und Livestream.

Logan Paul gegen Dillon Danis - schon in wenigen Tagen wird der Kampf zwischen dem Social-Media- und WWE-Star und dem MMA-Fighter steigen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr den Fight live mitverfolgen könnt.

Logan Paul vs. Dillon Danis, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin und Ort

Am 14. Oktober 2023 sollen sich Paul und Danis im Boxring duellieren. Das Aufeinandertreffen wird Teil der Zusammenarbeit zwischen Misfits Boxing und der DAZN X Series sein und in Manchester, in der AO Arena, stattfinden.

Im Rahmen des Events in der nordenglischen Stadt wird auch der Kampf zwischen KSI und Tommy Fury ausgetragen.

Logan Paul vs. Dillon Danis, Infos zum Boxkampf: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland gibt es noch keine genaueren Informationen zur Übertragung des Kampfes. DAZN UK wird das Event live und in voller Länge zeigen, ob jedoch auch die deutsche Version des Streamingdienstes Bewegtbilder liefern wird, ist noch unklar.

Sollte sich DAZN auch in Deutschland die Rechte an der Übertragung sichern, könnt Ihr den Fight dort mit dem DAZN-Super-Sports-Paket verfolgen. Dieses kostet 19,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 24,99 Euro monatlich im Monatsabo.

© getty

Logan Paul vs. Dillon Danis, Infos zum Boxkampf: Überblick

Kampf : Logan Paul vs. Dillon Danis

: Logan Paul vs. Dillon Danis Datum : 14. Oktober 2023

: 14. Oktober 2023 Uhrzeit : ab 17 Uhr (18 Uhr Ortszeit)

: ab 17 Uhr (18 Uhr Ortszeit) Austragungsort : AO Arena Manchester (Manchester, England)

: AO Arena Manchester (Manchester, England) TV : /

: / Livestream: DAZN

Logan Paul vs. Dillon Danis: Weitere Infos zum Boxkampf

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Conor McGregor seinen langjährigen Freund und Trainingspartner Danis für den Fight gegen Paul trainieren wird. Der frühere UFC-Champion gab auch eine mutige Vorhersage für den Kampf ab und garantierte, dass Danis als Sieger hervorgehen wird.

"Dillon wird mit Sicherheit gewinnen", sagte McGregor gegenüber Matchroom Boxing. "Sie machen bereits jetzt einen Rückzieher. Sie haben ein Tier geweckt. Ich kenne Dillon seit Jahren und habe viele Male mit ihm trainiert. Ich werde ihn für den Kampf vorbereiten und ich garantiere einen Sieg."

Schon seit einiger Zeit gibt es zwischen den beiden Kontrahenten Sticheleien. So ließ sich Paul im Vorfeld der Verkündung des Kampfes eine Klausel zusichern, welche ihm bei einer Absage von Danis 100.000 US-Dollar einbringen würde. Danis hatte sich in der Vergangenheit schon einmal von einem Kampf gegen KSI zurückgezogen, was Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit aufkommen ließ.

Logan Paul vs. Dillon Danis, Infos zum Boxkampf: Die Kämpfer im direkten Vergleich