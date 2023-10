KSI und Tommy Fury stehen sich heute im Boxring gegenüber. SPOX zeigt Euch, wer den Kampf am Samstag live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

YouTube-Star KSI und sein Kumpel Logan Paul werden am heutigen Abend im Ring stehen. Allerdings stehen sie sich nicht wie schon in der Vergangenheit gegenüber, sondern kämpfen gegen ein jeweilig anderen Gegner.

BOXEN LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Während Paul, der inzwischen auch einen WWE-Vertrag unterschrieben hat, auf Dillon Danis trifft, muss KSI gegen Tommy Fury ran. Er ist der Bruder von Box-Superstar Tyson Fury.

Das Event beginnt am heutigen Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist die AO Arena in Manchester (England). KSI und Fury werden wohl um 20 Uhr in den Ring steigen.

Doch wo könnt Ihr den Kampf live im Free-TV und Livestream sehen? SPOX klärt Euch in diesem Artikel auf.

KSI vs. Tommy Fury heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV und Livestream?

Viele Möglichkeiten gibt es in Deutschland nicht, um den Kampf zwischen KSI und Tommy Fury live zu sehen. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

KSI vs. Tommy Fury heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV?

Der Streamingdienst DAZN besitzt die exklusiven Rechte für die Live-Berichterstattung in Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Auch im klassischen Pay-TV wird es somit keine Übertragung geben.

KSI vs. Tommy Fury heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im Livestream?

Jedoch ist der Kampf zwischen KSI und Tommy Fury nicht in einem der regulären drei Pakete (DAZN Unlimted, DAZN Super Sports und DAZN World) enthalten. Es handelt sich nämlich um ein Pay-per-View-Event.

Ihr müsst also einen Zugang erwerben, den Ihr dann unter "Mein Konto" hinzufügen könnt. Die Kosten belaufen sich auf einmalig 14,99 Euro.

Wer unterwegs ist, kann DAZN nicht nur über die gängige App auf dem Smart-TV schauen, sondern auch im Livestream über die Website des Streaminganbieters.

© getty

KSI vs. Tommy Fury heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Kampf : KSI vs. Tommy Fury

: KSI vs. Tommy Fury Datum : 14. Oktober 2023

: 14. Oktober 2023 Uhrzeit : 20 Uhr (21 Uhr Ortszeit)

: 20 Uhr (21 Uhr Ortszeit) Austragungsort : AO Arena Manchester (Manchester, England)

: AO Arena Manchester (Manchester, England) TV : /

: / Livestream: DAZN

KSI vs. Tommy Fury heute live im Free-TV: Die Kämpfer im Vergleich