Tyson Fury: Wird sein nächster Gegner Agit Kabayel aus Deutschland?

Box-Weltmeister Tyson Fury könnte in seinem nächsten Kampf womöglich gegen den Deutschen Agit Kabayel antreten. Der könnte wiederum in die Fußstapfen von Legende Max Schmeling treten.

WBC-Schwergewichtschampion Fury (34) ist aktuell auf der Suche nach seinem nächsten Gegner. Seit Dezember 2022 (K.o-Sieg über Dereck Chisora) stand er nicht mehr im Ring, Verhandlungen mit Oleksandr Usyk (Weltmeister der Verbände WBO, WBA, IBF) über einen Vereinigungskampf waren im April gescheitert.

Anschließend wurden Gespräche mit Anthony Joshua, Andy Ruiz und Zhilei Zhang geführt, ohne Erfolg. Wer kommt jetzt noch für den im September in London angedachten Fight in Frage? "Es gibt eine ganze Liste von möglichen Gegnern, wenn wir die Top-Ten-Gelisteten, bei den verschiedenen sanktionierenden Welt-Box-Organisationen, nach unten durchgehen", erklärte Promoter Bob Arum bei IFL TV.

Dabei nannte Arum Martin Bakole aus dem Kongo - und den deutschen Europameister Agit Kabayel: "Er ist ein sehr guter Gegner." Kommende Woche soll es Gespräche mit Furys Co-Promoter Frank Warren geben.

Boxen: Tritt Kabayel in Max Schmelings Fußstapfen?

Der 30 Jahre alte Kabayel (geboren in Leverkusen) hatte sich im März durch Knockout in der 3. Runde zum Europameister gekrönt. In seinen 23 Profikämpfen ist er noch unbesiegt (15 K.o.). Auf Instagram meldete er sich prompt zu Wort: "Tyson Fury, lass uns loslegen. Schick mir nur den Ort."

Mit einem Sieg über Fury könnte sich Kabayel zum ersten deutschen Schwergewichtschampion seit Max Schmeling 1930 krönen. "Ich will erstmal gegen einen guten Namen Eindruck in Amerika hinterlassen. Danach können die großen Kaliber kommen", hatte er 2019 im Interview mit SPOX erklärt: "Viele werden darüber lachen und sagen, dass ich zu viel träume. Aber ich will meinen Traum verwirklichen und Weltmeister im Schwergewicht werden."

In Furys Camp soll der Fokus schon auf einem angestrebten Mega-Event im Dezember in Saudi-Arabien liegen. Dort soll Fury in einem Double-Header gegen Usyk und Joshua gegen Deontay Wilder antreten - mit dem englisch-englischen Duell Fury vs. AJ als großem Ziel: "Sie können sich diesen Kampf sicherlich vorstellen. Wenn Tyson Fury Oleksandr Usyk schlägt und Anthony Joshua Deontay Wilder besiegt, dann würden die Box-Fans alle Promoter bedrängen, dass sie den Fury vs. Joshua-Kampf unbedingt machen", erklärte Arum.