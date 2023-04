Boxen: Mike Tyson eröffnet eigenen Coffeeshop in Amsterdam

Box-Legende Mike Tyson hat seinen eigenen Coffeeshop in Amsterdam eröffnet.

"Es ist ein wahr gewordener Traum, unseren ersten Coffeeshop zu eröffnen", wird die 56-Jährige Box-Legende in der britischen Sun zitiert: "Ich habe sie alle ausprobiert und getestet und kann es kaum erwarten, einige meiner Lieblingsprodukte mit Europa zu teilen."

Schon 2016, als in einigen US-Staaten Marihuana für den alltäglichen Gebrauch legalisiert wurde, investierte Tyson in das Business. So vertreibt der ehemalige Schwergewichtsweltmeister seit März 2022 mit seinem Partner und früheren Kontrahenten Evander Holyfield ein Cannabiskaugummi in der Form eines Ohres, die sogenannten "Holy Ears".

Nun folgt die Expansion in den europäischen Markt. In einem Interview verriet der bekennende Marihuana-Konsument, dass er monatlich Cannabis im Wert von rund 35.000 Euro konsumiere. "Ja, es sind 40.000 Dollar im Monat. Wir rauchen zehn Tonnen Gras monatlich auf der Ranch", erzählte er im Podcast 'Hotboxin with Mike Tyson', den er zusammen mit dem ehemaligen Football-Spieler Eben Britton betreibt.