Boxen: Alexander Usyk nimmt Angebot von Tyson Fury an

Der britische Box-Weltmeister Tyson Fury hat seine Bedingungen für den mit Spannung erwarteten Vereinigungskampf gegen den ukrainischen Champion Alexander Usyk genannt - und dieser hat offenbar akzeptiert.

"Usyk, du und dein Team seid 30 Prozent wert. Nimm es oder lass es", sagte Fury am Freitag in einer Instagram-Story: "Ab heute werde ich für jeden Tag, den du vertrödelst, ein Prozent abziehen."

Usyk antwortete ebenfalls über die Sozialen Medien. "Gieriger Bauch, ich nehme dein Angebot an. 70:30", sagte der Ukrainer in einem 30-sekündigen Video: "Aber du versprichst, der Ukraine sofort nach dem Kampf eine Million Pfund zu spenden, und für jeden Tag der Verzögerung wirst du ein Prozent deiner Einnahmen an das ukrainische Volk zahlen. Deal?"

Die Verhandlungen zwischen Fury, Schwergewichts-Weltmeister des Verbandes WBC, und IBF-, WBA- und WBO-Champ Usyk steckten zuletzt in der Sackgasse. Usyks Promoter Alexander Krassyuk sagte kürzlich beim englischen Radiosender Talksport: "Ursprünglich hatten wir uns auf 50:50 geeinigt", aber dann verlangte Tyson etwas mehr Geld", sagte er: "Also haben wir klargestellt, dass wir bereit sind, 60:40 zu machen, aber der Gewinner bekommt 60."

Ursprünglich war der Kampf für den 29. April erwartet worden, als möglicher Austragungsort wurde Saudi-Arabien gehandelt. Dies scheint sich jedoch zerschlagen zu haben. Zuletzt galt das Wembley-Stadion in London als favorisierte Option für den Mega-Fight, dessen Gewinner der erste unumstrittene Schwergewichts-Weltmeister seit Lennox Lewis im Jahr 2000 wäre.

In 34 Profikämpfen ist Fury noch unbesiegt, auch Usyk ist in bislang 20 Kämpfen ungeschlagen.