Jake Paul bestreitet heute gegen Tommy Fury seinen nächsten Boxkampf. Wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jake Paul setzt seine bislang perfekte Boxbilanz am heutigen Sonntag, den 26. Februar, ein weiteres Mal aufs Spiel. Dabei trifft er in seinem siebten Kampf auf einen Gegner, der ebenfalls noch ungeschlagen ist - auf Tommy Fury, Halbbruder des aktuellen Schwergewichts-Champions der WBC, Tyson Fury.

Jake Paul vs. Tommy Fury geht in der Diriyah Arena in Diriyah (Saudi-Arabien) über die Bühne. Es ist der Hauptkampf des Abends und wird maximal acht Runden lang dauern. Um 23 Uhr deutscher Zeit soll der Fight im Cruisergewicht aller Voraussicht nach beginnen.

© getty Jake Pauls nächster Boxgegner ist Tommy Fury, Halbbruder von Tyson Fury.

"The Problem child", wie Paul auch genannt wird, steht bei 6 Siegen und darf dank Triumphen über ehemalige UFC-Champions wie Tyron Woodley und Anderson Silva mit durchaus viel Selbstvertrauen in den Kampf gegen den Briten gehen. Allerdings waren dies alles keine gelernten Profiboxer, sondern MMA-Kämpfer, die längst schon ihren Zenit überschritten haben.

Sein Kontrahent Fury hingegen hat bereits mit "echten Boxern" gekämpft und musste dabei noch kein einziges Mal den Ring als Verlierer verlassen. Das interessiert Paul jedoch recht wenig: "Am 26. Februar werde ich mit einem ‚echten Boxer' in den Ring steigen, einem Kämpfer aus einer traditionsreichen Boxerfamilie und ich werde der Welt die Wahrheit darüber zeigen, wer Jake Paul, der Boxer, wirklich ist."

Jake Paul vs. Tommy Fury - Die Boxer im Vergleich

Jake Paul Kategorie Tommy Fury 26 Alter 23 USA Nationalität England "The Problem child" Spitzname "TNT" 6-0-0 Bilanz (Boxen) 8-0-0 185 cm Größe 183 cm 193 cm Reichweite 203 cm

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Jake Paul vs. Tommy Fury live im TV und Livestream?

Wer den Kampf zwischen Paul und Fury heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um die Bild herum. Dort wird das Aufeinandertreffen der beiden in Deutschland nämlich exklusiv übertragen - sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream, der mit Kosten verbunden ist.

Um die TV-Variante kümmert sich der Sender namens Bild TV. Was die Übertragung im Livestream betrifft, wird ein Bildplus-Abonnement.

Jake Paul vs. Tommy Fury: Die Maincard im Überblick

Paul vs. Fury ist nicht der einzige Kampf des Abends. Im Duell davor stehen sich beispielsweise Ilunga Makabu und Badou Jack gegenüber. Dabei steht der Cruisergewicht-Titel der WBC auf dem Spiel. Eröffnet wird die Maincard mit dem Kampf zwischen Bader Samreen und Viorel Simion.