Jake Paul vs. Tommy Fury: Angebliches Fight-Skript geleakt - Boxkampf vorab schon entschieden?

Der mit Spannung erwartete Kampf zwischen dem YouTube-Star Jake Paul und Tommy Fury, Halbbruder von Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury, ist womöglich bereits entschieden. Im Netz ist ein Skript des für Sonntagabend in der Diriyah Arena in Saudi-Arabien angesetzten Fights aufgetaucht.

Demnach soll Paul, der seine bisherigen sechs Auftritt im Boxring allesamt gewonnen hat, durch Technischen K.o. in der achten Runde gewinnen. Geleakt wurde das vermeintliche Skript von Mike Perry, der als Ersatzmann bereitstand, sollte Fury doch nicht antreten.

Weitere Details aus dem geleakten Skript:

Jake Paul kommt zum Song "Mr. Steal Your Girl" von Trey Songz in den Ring - in Baby-Klamotten

Tommy Furys Einlaufsong ist "Sweet Caroline" von Neil Diamond

Nach drei recht ausgeglichenen Runden schwillt das Auge von Fury in der vierten Runde immer weiter zu, in der fünften Runde wird der Ringarzt hinzugezogen

Jake Pauls Überlegenheit wird gegen den angeschlagenen Fury immer größer, in der achten Runde schlägt er ihn mit einer krachenden Rechten zu Boden. Aufgrund der Augenverletzung wird der Kampf anschließend abgebrochen

Beide Kämpfer einigen sich anschließend auf ein Rematch in Los Angeles

Beweise für die Echtheit des Skripts gibt es allerdings nicht. Promoter "Skill Challenge" hat gegenüber der Daily Mail erklärt, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Jake Paul vs. Tommy Fury, Übertragung: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Den Fight zwischen Jake Paul und Tommy Fury zeigt BILD am heutigen Sonntagabend exklusiv im TV und Livestream. Im linearen TV seht Ihr Paul vs. Fury live und in voller Länge auf BILD TV. Dort seht Ihr das Boxevent in Diryah ab 20 Uhr. Der Kampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury beginnt voraussichtlich um 23.00 Uhr.

BILD bietet Euch zudem die Option, den Boxkampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury live und vollumfänglich im Livestream zu sehen. Den kostenpflichtigen Livestream des Fights seht Ihr mit einem BILDplus-Abo.

