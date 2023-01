Im Jahr 2023 soll es endlich soweit seit: WBC-Titelträger Tyson Fury trifft im Vereinigungskampf auf WBA, WBO und IBF-Weltmeister Oleksandr Usyk. Alle Informationen zum Boxkampf und wo Fury vs. Usky live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk! So lautet das Vereinigungsduell der Boxverbände WBA, WBO, WBC und IBF. Zum ersten Mal seit 1999 könnte es im Schwergewicht einen unumstrittenen Weltmeister geben, denn im März 2023 soll Tyson Fury im Vereinigungskampf gegen Oleksandr Usky antreten.

Der Fight zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usky ist noch nicht in trockenen Tüchern. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Weltmeister im März sind noch einige Details zu klären, die Verträge sind noch nicht unterschrieben.

Zum einen verhandeln die Partein noch über den Austragungsort des Kampfes. Saudi-Arabien gilt als wahrscheinlichste Anlaufstelle, aber auch das Wembley-Stadium in London könnte als Austragungsort für den Vereinigungskampf dienen.

Der Fight zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk ist das Duell, auf das die Boxwelt seit langem gewartet hat. Die beiden Boxer dominierten in den vergangenen Jahren die Schwergewichtsklasse - keiner der beiden musste in seiner Profikarriere je eine Niederlage einstecken. Nach dem Kampf zwischen Fury und Usky, würde ein Boxer der unumstritten Weltmeister sein. Lennox Lewis war der letzte Schwergewichtsboxer, dem das gelang.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Alle Informationen zum Boxkampf im Überblick

Event: Vereinigungskampf WBA, WBO, WBC, IBF

Vereinigungskampf WBA, WBO, WBC, IBF Duell: Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk Datum: März 2023

März 2023 Austragungsort: Wembley Stadium, London/ Saudi-Arabien

Wembley Stadium, London/ Saudi-Arabien Übertragung im TV: tba

Übertragung im Livestream: tba

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Übertragung im TV und Livestream

Der Boxkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk im März diesen Jahres ist noch nicht offiziell bestätigt. Die Übertragungsrechte für den Fight sicherte sich damit noch kein TV-Sender.

DAZN zeigte in der Vergangenheit einige Schwergewichtskämpfe im TV und Livestream, so auch den Fight zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk im vergangenen August. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich DAZN die Übertragungsrechte an diesem spektakulären Kampf nicht entgehen lassen will.

© getty Oleksandr Usyk trägt die WM-Titel der Verbände WBA, WBO und IBF.

Möglich ist auch, dass sich BILDplus die Übertragungsechte an dem Vereinigungskampf sichert. Das Comeback von Tyson Fury gegen Derek Chisora übertrug der BILDplus im Dezember letzten Jahres exklusiv im Livestream.

Auch eine Free-TV-Übertragung des Fights zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usky ist nicht ausgeschlossen. Für einen Free-TV-Übertragung käme vor allem der Kölner Privatsender RTL in Frage, der in der Vergangenheit einige Boxkämpfe übertrug.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Übertragung im TV und Livestream - Weitere Informationen zu DAZN

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Die Weltmeister im Vergleich