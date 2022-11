Tyson Fury steigt wieder in den Ring. Am 3. Dezember kämpft er im Schwergewicht gegen Dereck Chisora um den WBC-Gürtel. Wie Ihr den Kampf live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach zahlreichen Querelen außerhalb des Rings steigt der Schwergewichtsboxer Tyson Fury am 3. Dezember wieder in den Boxzirkus ein. Anstatt des von ihm mehrmals abgesagten Kampfes gegen den Briten Anthony Joshua tritt Fury nun gegen Dereck Chisora an.

Gegen "The War", wie Furys britischer Landsmann genannt wird, tritt der 34-Jährige nun bereits zum dritten Mal an. Die Bilanz spricht klar für den Gypsy King: 2011 gewann Fury via einstimmiger Entscheidung, das zweite Duell 2014 entschied er aufgrund der Aufgabe Chisoras für sich.

Es kommt also acht Jahre später zu einem weiteren Rematch. Es geht um den WBC-Gürtel im Schwergewicht. Wo Ihr den Kampf live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Boxen - Tyson Fury vs. Dereck Chisora, Übertragung: So seht Ihr den Boxkampf live im TV und Livestream

Der Kampf wird - anders als zunächst bekanntgegeben - im Tottenham Hotspur Stadium in London stattfinden. 60000 Fans werden in der Arena erwartet.

Boxfans in Deutschland können den Kampf zwischen Fury und Chisora nur auf eine einzige Art und Weise verfolgen. Eine TV-Übertragung wird es nicht geben, nur ein Livestream steht zur Verfügung.

Konkret fällt die Ausstrahlung des hochklassigen Showdowns in die Hände von BILDplus. Ab 20 Uhr ist die Online-Plattform bereits auf Sendung. Es wird dort das gesamte Event mit allen Vorkämpfen zu sehen geben.

In Gänze liest sich die Matchcard wie folgt:

Gewichtsklasse Kampf Schwergewicht (WBC-Weltmeisterschaft) Tyson Fury (ENG) vs. Dereck Chisora (ENG) Schwergewicht Daniel Dubois (ENG) vs. Kevin Lerena (RSA) Leichtgewicht Yvan Mendy (FRA) vs. Denys Berinchyk (UKR) Leichtgewicht Karol Itauma (ENG) vs. Vladimir Belujsky (SVK) Halbschwergewicht Hosea Burton (ENG) vs. to be announced (tba) Federgewicht Isaac Lowe (ENG) vs. tba Super-Federgewicht Royston Barney Smith (ENG) vs. tba

Boxen - Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Die wichtigsten Infos zum Kampf

Boxen - Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Die beiden Boxer im Porträt