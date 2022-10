Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Alle Informationen zum Boxkampf

Mit Dereck Chisora steht Tyson Furys nächster Gegner fest. Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Trilogie-Kampf der beiden Briten.

Nicht Anthony Joshua, auch nicht Mahmoud Charr wird der nächste Gegner von Tyson Fury: Der Gypsy King kriegt es als Nächstes mit Dereck Chisora zu tun. Ein für Fury bereits bekanntes Gesicht, da sich die beiden Briten bereits zweimal in im Ring gegenüberstanden.

Zum ersten Mal im Jahr 2011, als Fury via einstimmiger Entscheidung gewann, das zweite Mal dann im Jahr 2014. Da triumphierte abermals Fury, dieses Mal jedoch, weil Chisoras aufgeben musste.

Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Ort, Datum, Termin - Alle Informationen zum Boxkampf

Nun wird die Rivalität zu einer Trilogie, Fury und Chisora treffen nämlich am 3. Dezember 2022 erneut aufeinander. Wie Furys Promoter Frank Warren gegenüber IFL TV bestätigte, wird der Fight in Cardiff, der Hauptstadt von Wales, stattfinden.

© getty Zwei Kämpfe, zwei Siege: Tyson Furys Bilanz gegen Landsmann Dereck Chisora.

Chisora war ursprünglich jedoch nicht einmal die Notlösung. Eigentlich wollte Fury nur für Oleksandr Usyk, Schwergewichts-Champion der Verbände IBF, WBA, WBO und IBO, aus dem Ruhestand wieder zurückkehren. Der Ukrainer ist jedoch nicht verfügbar. Daraufhin sollte es zum großen "Battle of Britain" mit Anthony Joshua kommen, doch Uneinigkeit bei den Verhandlungen mit den übertragenden Sendern ließen auch diese Paarung ins Wasser fallen.

Daraufhin war sogar ein Kampf mit dem Kölner Mahmoud Charr nicht unwahrscheinlich, nun hat man sich jedoch auf Chisora als nächsten Gegner geeinigt. "Es lief für drei oder vier Wochen und wir haben gekämpft, um einen Gegner zu finden. Jetzt haben wir den am höchsten gesetzten Gegner, und das ist Dereck Chisora am 3. Dezember", ließ Warren verlauten.

Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Übertragung im TV und Livestream - Alle Informationen zum Boxkampf

Der Kampf liegt noch fast zwei Monate entfernt, die Übertragungssituation ist noch nicht geklärt. Möglich ist es, dass der Streamingdienst DAZN wieder den Hauptkampf zwischen Fury und Chisora sowie die Vorkämpfe davor zeigt.

DAZN war in der Vergangenheit oft der richtige Ansprechpartner, was die Übertragung von Boxspektakeln anbelangt: So waren unter anderem der dritte Kampf zwischen Fury und Deontay Wilder oder auch "Joshua gegen Usyk 2" beim "Netflix des Sports" zu sehen.

DAZN bietet neben Boxen unzählige andere Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA und Wrestling an.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Die letzten fünf Kämpfe Furys

Datum Gegner Ergebnis Titelkampf 23.04.2022 Dillian Whyte Sieg

TKO WBC World Schwergewicht 09.10.2021 Deontay Wilder Sieg

KO WBC World Schwergewicht 22.02.2020 Deontay Wilder Sieg

TKO WBC World Schwergewicht 14.09.2019 Otto Wallin Sieg

UD 15.06.2019 Tom Schwarz Sieg

TKO WBO Inter-Continental Schwergewicht

Tyson Fury vs. Dereck Chisora: Die letzten fünf Kämpfe Chisoras