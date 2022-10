Boxen: Deontay Wilder schlägt Robert Helenius in der ersten Runde k.o.

Der frühere Weltmeister Deontay Wilder hat in der Nacht auf Sonntag den Kampf im Schwergewicht gegen Robert Helenius durch einen Knockout in der ersten Runde gewonnen.

Der US-Amerikaner schickte seinen finnischen Kontrahenten im Barclays Center in New York kurz vor Ende der ersten Runde mit einer harten Rechten in den Ringstaub.

Für den 36-Jährigen war es der erste Fight seit seiner Niederlage nach Knockout in der elften Runde im Oktober 2021 gegen Champion Tyson Fury. Auch den Kampf davor hatte Wilder im Februar 2020 gegen den Engländer verloren - durch technischen K.o. in der siebten Runde.

"Ich habe den Kampf nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich konnte es in Helenius' Augen sehen, dass er mich unbedingt schlagen möchte", sagte Wilder: "Es war ein verheerender Knockout!"

"Wilder ist zurück", ergänzte der Mann aus Alabama, der von 2015 bis 2020 WBC-Weltmeister war: "Endlich ist das Schwergewichtsboxen wieder aufregend."

Als nächsten Gegner brachte Wilder ein Duell mit dem ehemaligen Champion Andy Ruiz ins Gespräch. Allerdings sei auch ein Kampf gegen Anthony Joshua nicht ausgeschlossen.