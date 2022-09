Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Alle Informationen zum Boxkampf

Aus dem Boxkampf mit dem britischen Lokalmatadoren Anthony Joshua wurde für Tyson Fury nichts, dafür geht es jetzt gegen Mahmoud Charr. Alle Informationen zum Boxkampf, samt Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream, gibt es hier bei SPOX.

Zum Aufeinandertreffen der beiden britischen Schwergewichte Tyson Fury und Anthony Joshua kommt es nach der heute ablaufenen Frist, die Ex-WBC-Champion Fury seinem Herausforderer gestellt hatte, nun nicht. Trotz einer mündlichen Einigung von vor einigen Wochen hatte Joshua nie den dazugehörigen Vertrag unterschrieben.

Ersatz war aber daraufhin schnell gefunden: Nun geht es für den Schwergewichtsboxer gegen den Kölner Mahmoud Charr, der Tyson Fury zuvor zum Kampf aufgefordert hatte. "Ich freue mich darauf, gegen einen Mann zu kämpfen, der kämpfen will und Feuer und Verlangen hat", ließ Fury in seiner Instagramstory am heutigen Dienstag als Reaktion verlauten.

Das Duell scheint also fix zu sein, auch einige Details sind schon bekannt. SPOX gibt Euch alle Informationen zum Kampf, inklusive Datum, Ort und einer Übertragung im TV und Livestream.

Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Ort, Datum und Termin

Obwohl der Kampf erst heute offiziell finalisiert wurde, stehen schon einige Details fest. Dazu gehört auch das Datum: Am 3. Dezember, also einem Samstag, soll der Showdown über die Bühne gehen.

Beim Austragungsort wiederum gibt es immerhin noch zwei verschiedene Optionen, da bleiben also noch letzte Restzweifel. Immerhin ist klar, dass Fury ein Heimspiel haben wird, der Fanvorteil könnte also aufseiten des ehemaligen WBC-Heavyweight-Champions liegen. Zur Auswahl stehen konkret Manchester und Cardiff.

Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Übertragung im TV und Livestream

Zu der Übertragung des Kampfes Fury vs. Charr sind momentan noch keine Informationen an die Oberfläche gelangt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Streaminganbieter DAZN die Übertragung übernehmen dürfte. In der Vergangenheit war die Plattform jedenfalls für die großen Boxkämpfe zuständig.

Es gilt allerdings für die Fans, bezüglich der TV-Rechte weiter am Ball zu bleiben, um auch garantiert nichts zu verpassen.

Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Tyson Fury war nach seiner WBC-Titelverteidigung im April als Champion zurückgetreten.

Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Die letzten fünf Kämpfe Furys

Datum Gegner Ergebnis Kommentar 23.04.2022 Dillian Whyte Sieg

TKO WBC World Heavyweight 09.10.2021 Deontay Wilder Sieg

KO WBC World Heavyweight 22.02.2020 Deontay Wilder Sieg

TKO WBC World Heavyweight 14.09.2019 Otto Wallin Sieg

UD 15.06.2019 Tom Schwarz Sieg

TKO WBO Inter-Continental Heavyweight

Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Die letzten fünf Kämpfe Charrs