Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alle Informationen zum Boxkampf

Tyson Fury gegen Dillian Whyte heißt das nächste Spektakel im Boxsport. Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum bevorstehenden Boxkampf.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Termin, Datum, Ort - alle Informationen zum Boxkampf

Die Boxfans dürfen sich nach der unterhaltsamen Trilogie gegen Deontay Wilder auf das nächste Box-Spektakel mit Tyson Fury im Mittelpunkt freuen. Der Brite trifft in weniger als zwei Monaten auf seinen Landsmann Dillian Whyte.

Genauer gesagt ist der Boxkampf für den 23. April 2022 geplant. Der Fight soll im Londoner Wembley Stadium in England stattfinden. Zwölf Runden gibt es zu absolvieren.

Auf dem Spiel stehen dabei der WBC-Titel und der The-Ring-Titel im Schwergewicht, die beide Fury trägt. Whyte ist nach seinem Sieg gegen den Russen Alexander Povetkin WBC Interims-Titelträger im Schwergewicht. Gegen Fury soll dieser Titel nun vereinigt werden.

© getty Tyson Fury und Deontay Wilder lieferten im dritten Aufeinandertreffen ein Spektakel, das man nicht so schnell vergisst.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Übertragung im TV und Livestream - alle Informationen zum Boxkampf

Noch steht nicht fest, wer Fury gegen Whyte übertragen wird. Aller Voraussicht nach wird sich wohl DAZN um die Übertragung kümmern. Der Streamingdienst gilt in Deutschland als das Zuhause des Boxsports. Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua, Deontay Wilder vs. Tyson Fury III oder Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders - all diese Kämpfe waren im vergangenen Jahr auf DAZN zu sehen.

DAZN ist aber auch das Zuhause zahlreicher anderer Sportarten. Unter anderem auch für Fußball. Kein Stremingdienst bietet so ein umfangreiches Fußball-Angebot wie DAZN. Spiele der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division, nationale Pokale, Nations League und noch viel mehr wird in Sachen Fußball angeboten.

Doch das ist immer noch ein kleiner Bruchteil des gesamten DAZN-Repertoires. Mit einem gültigen Abonnement haben DAZN-Kunden auch die Möglichkeit, Livestreams zu folgenden Sportarten auf der Plattform zu finden: Tennis, Darts, Motorsport, US-Sport (NBA und NFL), Handball, Rugby, MMA, Wrestling, Ski alpin, Biathlon, Skispringen und Radsport.

Kosten für das Abo betragen 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Boxen live auf DAZN: Weitere Informationen zum Streamingdienst

Ranking der besten Schwergewichts-Boxer: Niemand liegt vor Muhammad Ali © imago images 1/23 Uli Hebel kommentiert für DAZN die großen Boxkämpfe. Für SPOX hat er sein Top-10-Ranking der besten Schwergewichte der Geschichte aufgestellt. An der Spitze liegt der Mann, der heute 80 geworden wäre: Muhammad Ali. © getty 2/23 Spoiler: Tyson Fury hat die Top 10 (noch) verpasst. Warum? "Mir reicht die Sample Size noch nicht. Großartige, teils dominante Siege gegen Wilder und Wladimir, ja, aber dazwischen immer noch zu viele zu unbedeutende Kämpfe." © getty 3/23 "Das kann - und wird hoffentlich - aber noch anders werden. Anlagentechnisch kann er es in die Top 5 packen." So, jetzt aber zur Top 10 ... © getty 4/23 PLATZ 10: MIKE TYSON. Der kontroverseste Schwergewichtsweltmeister und der jüngste obendrein. Ohne die Konflikte außerhalb des Ringes sicher noch einige Nummern höher. © getty 5/23 Konnte seine Gegner auffressen mit seiner einnehmenden Power. Nur wegen seines spektakulären Stils über den nicht genannten Holmes, Fury oder Dempsey. © getty 6/23 PLATZ 9: WLADIMIR KLITSCHKO. Zusammengerechnet der am längsten amtierende Weltmeister im Schwergewicht, besiegte 23 Boxer in Weltmeisterschaften und 9 Weltmeister - amtierend oder ehemalig. © getty 7/23 Jahrelanger Dominator des Schwergewichts. Und: hat alle Gegner geboxt und sich nie weggeduckt. Legendär: Er und Bruder Vitali waren zeitgleich Weltmeister. © getty 8/23 PLATZ 8: EVANDER HOLYFIELD. Holte sich seinen Respekt nach seiner Blütezeit (Siege gegen Douglas, Foreman, Holmes): Nahm 1993 Rache an Riddick Bowe, ruinierte Tyson 1996 und glich ein Jahr später gegen Michael Moorer die Duellbilanz aus. © getty 9/23 Und gab Lennox Lewis in dessen Prime eine echte Aufgabe im Rückkampf. Insgesamt: vierfacher Weltmeister und ein Mentalitätsmonster. © getty 10/23 PLATZ 7: JOE FRAZIER. Sein Sieg über Muhammad Ali 1971 zählt zu den größten je erbrachten Leistungen im Sport. Bewies sich in der goldensten aller Generationen. © getty 11/23 Inbegriff des Philly-Fighters: Hart und unnachgiebig. Ein unbotmäßiger Mann, der so couragiert war, dass es an Wahnsinn grenzte. Und: Noch heute suchen Kämpfer die Perfektion seines linken Hakens. © getty 12/23 PLATZ 6: GEORGE FOREMAN. Vor Ali im Dschungel die destruktivste je gesehene Kraft im Sport und bis heute darf gestritten werden, ob er der härteste Puncher in der Geschichte ist. © getty 13/23 Große Siege in seiner ersten Blüte gegen Frazier und Norton und ein Upset gegen Michael Moorer 1994 in seiner zweiten. Noch einmal Weltmeister mit 45 - und inoffizieller Weltmeister des Grillens. © getty 14/23 PLATZ 5: JACK JOHNSON. Ohne ihn gäbe es keinen Ali, keinen Louis und auch keinen Lewis. Kämpfte nicht nur im Ring, sondern auch ein Leben lang gegen Rassismus. Erster afroamerikanischer Weltmeister im Schwergewicht nach einem Sieg gegen Tommy Burns. © getty 15/23 Hielt den Titel von 1908 bis 1915. Größtes Highlight: der "Fight of the Century" vor 20.000 Zusehenden gegen James Jeffries, der aus der Rente kam. © getty 16/23 PLATZ 4: LENNOX LEWIS. Der Meister des langen Jabs und Musterschüler einer der größten Trainer, Emanuel Steward. Hat jeden Gegner geschlagen, den er geboxt hat – auch, wenn er nicht jede Antwort nach der ersten Frage gab. © getty 17/23 Sah lange Zeit unbesiegbar aus und beendete die 90er-Dynastie der Ikonen Holyfield, Tyson und Bowe. Der beste europäische Schwergewichtsboxer, den wir kennen. © getty 18/23 PLATZ 3: ROCKY MARCIANO. Trat mit einem perfekten Kampfrekord von 49:0 nach sechs erfolgreichen Titelverteidigungen ab und hält bis heute die längste Serie ohne Niederlage aller Schwergewichte. © getty 19/23 Bulldozer und Massenentertainer. Ein seltsamer wie unverwechselbarer Boxstil und eine unbändige Stärke in Körper und Geist. © getty 20/23 PLATZ 2: JOE LOUIS. Ein hochintelligenter Boxer und einer der größten amerikanischen Athleten überhaupt. Blieb nach seinem Titelgewinn 1937 elf Jahre und acht Monate Weltmeister. © getty 21/23 Kämpfte in seiner Prime inmitten des zweiten Weltkriegs. Außerdem: nach zwei heftigen K.o.-Niederlagen zurückgekommen. © getty 22/23 PLATZ 1: MUHAMMAD ALI: Ohne Zweifel nicht nur der selbsternannte "Greatest of all Time". Dreifacher Weltmeister in der kompetitivsten Schwergewichtsdivision, Stilikone und der wahrscheinlich bekannteste Name der Welt. © getty 23/23 Zum sportlichen Vermächtnis kommt der entscheidende Faktor: sein Engagement für die Gleichberechtigung.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Head-to-head-Vergleich

Tyson Fury ist in seiner fast 13-jährigen Karriere weiterhin ungeschlagen. Lediglich ein Unentschieden gegen Deontay Wilder im ersten Aufeinandertreffen steht in der Bilanz neben seinen 31 Siegen.

Dillian Whyte hingegen musste sich bereits zweimal geschlagen geben - einmal gegen Anthony Joshua und einmal gegen Alexander Povetkin. Die Niederlage gegen Povetkin konnte er immerhin bereits korrigieren. Whyte besiegte den Russen in seinem vergangenen Kampf via TKO in der vierten Runde und holte sich damit seinen Interims-Titel der WBC zurück.