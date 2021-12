In Manchester treffen heute Dereck Chisora und Joseph Parker im Schwergewicht aufeinander. Wie zeigen Euch, wo Ihr den Boxkampf live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Chisora vs. Parker 2: Datum, Austragungsort, Kampfbeginn, Infos

Am heutigen Samstag, 18. Dezember, steht das letzte große Box-Highlight des Jahres 2021 an. In Manchester kämpfen Titelverteidiger Joseph Parker (Neuseeland) und Dereck Chisora (Großbritannien) um den Inter-Continental-Titel der WBO im Schwergewicht.

Der Kampf findet in der Manchester Arena statt, dort standen sich die beiden Boxer bereits am 1. Mai dieses Jahres im Ring gegenüber. Das erste Duell entschied der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister der WBO, Joseph Parker, durch eine umstrittene Split-Decision für sich und holte sich damit den Inter-Continental-Titel der WBO.

Nach dem Fight fühlte sich Ex-Europameister Chisora von den Kampfrichter um den Sieg betrogen, auch Parker räumte ein, dass der Kampf auch für seinen Gegner hätte gewertet werden können. Heute haben beide Boxer nun die Chance zu zeigen, wer der bessere im Ring ist.

Will Parker noch einmal um einen WM-Titel boxen, muss er Chisora heute schlagen. Für den inzwischen 37 Jahre alten Engländer wäre der Inter-Continental-Titel der WBO ein prestigeträchtiger Erfolg im Spätherbst seiner Karriere.

Vor dem Fight zwischen Chisora und Parker finden ab 19 Uhr zahlreiche weitere Kämpfe statt. Der Hauptkampf soll um 23 Uhr beginnen.

Chisora vs. Parker 2: Kämpfe der Main Card im Überblick

Klasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Schwergewicht Joseph Parker Dereck Chisora Super-Mittelgewicht Carlos Gongora Lerrone Richards Super-Federgewicht Zelfa Barrett Bruno Tarimo Cruisergewicht Jordan Thompson Clement Oppenot Schwergewicht David Nyika Anthony Carpin

Chisora vs. Parker 2, Übertragung: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung des Kampfes zwischen Dereck Chisora und Joseph Parker im deutschen Free-TV wird es heute nicht geben.

Live verfolgen könnt Ihr Chisora vs. Parker 2 dafür bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Event aus Manchester ab 19 Uhr im Livestream - zuerst die weiteren Kämpfe der Main Card und zum krönenden Abschluss den Titelfight Chisora vs. Parker.

Dereck Chisora vs. Joseph Parker 2: Head-to-Head