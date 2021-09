Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua ist zurück im Ring! Gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk möchte der britische Superstar all seine WM-Titel verteidigen. In diesem Artikel erklären wir Euch, wer Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Anthony Joshua steigt am 25. September endlich wieder in den Ring! Für Joshua ist die Pflichtverteidigung seiner Titel der erste Kampf seit dem 12. September letzten Jahres. An diesem Tag konnte der Brite den Russen Kubrat Pulev in der neunten Runde ausknocken.

Der anstehende Kampf gegen Oleksandr Usyk wird jedoch eine große Herausforderung. In 18 Profikämpfen ist der Ukrainer immer noch ungeschlagen. 13 von diesen Kämpfen konnte er vorzeitig durch K.O beenden. Und ähnlich wie Joshua ist Usyk Olympiasieger im Boxen geworden.

Am Samstag, den 25. September, ist es dann endlich so weit! Die Vorkämpfe an diesem Abend beginnen um 18.00 Uhr. Das Box- Event wird im Tottenham Hotspur Stadium in London, England, stattfinden. Das Fußballstadion ist normalerweise die Heimstätte für das gleichnamige Premier-League-Team.

Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk live im TV und Livestream?

Wer den Fight zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk live und in voller Länge sehen möchte, der ist bei DAZN komplett richtig. Pünktlich um 18.00 Uhr zu den Vorkämpfen ist das Event live und exklusiv auf DAZN im TV zu sehen.

Alternativ kann der Kampf zwischen den beiden Schwergewichts- Profis in der kostenlosen DAZN- App im Livestream verfolgt werden. Mit Eurem Tablet oder Smartphone könnt Ihr mit der DAZN- App bequem das komplette Event streamen.

Um das Spektakel live sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. 14,99 Euro kostet das DAZN- Abonnement monatlich. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo abschließen. Dieses kostet pro Jahr 149,99 und Ihr spart damit auf das Jahr gesehen im Vergleich zum Monats- Abo 29,89 Euro.

Mit einem DAZN- Abo könnt Ihr auch noch viele weitere aufregende Sportarten genießen: Das Angebot enthält unter anderem Fußball (Bundesliga, Champions League), die größten US- Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, MMA und vieles mehr.

Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk live im TV und Livestream? - Der Kampf im Liveticker

Wer am Samstag, den 25. September, nicht in der Lage ist, den Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk live im TV oder im Livestream zu sehen, der kann sich wie gewohnt auf SPOX verlassen. SPOX verfolgt den Kampf für Euch live und in voller Länge im Ticker. Die Liveticker- Übersicht von SPOX könnt Ihr hier sehen.

Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk live im TV und Livestream? - Head to Head

Anthony Joshua hält aktuell drei Titel im Schwergewicht: Er vereint die Titel der IBF, WBO und WBA. Eigentlich sollte der Brite schon im August sein Comeback im Ring geben. Doch der Kampf gegen seinen Landsmann Tyson Fury musste aufgrund dessen Covid-19-Erkrankung verschoben werden.

Nun wartet der noch ungeschlagene Ukrainer Oleksandr Usyk. Erst seit Oktober 2019 kämpft Usyk in der Schwergewichtsklasse des Boxens. Bis zu diesem Zeitpunkt war er unumstrittener Cruisergewichts-Weltmeister und damit der einzige Boxer, der die vier Titel aller Verbände in dieser Klasse vereinen konnte. Für einen spannenden Kampf ist also gesorgt.