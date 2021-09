Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Wann beginnt der Boxkampf? - Alle Informationen zu Termin, Beginn, Übertragung im TV und Livestream

Der Superstar der Boxszene lädt zum Tanz in seiner Heimat ein. Anthony Joshua gegen Oleksandr Usyk steigt demnächst. Wir zeigen Euch alle Informationen zum Termin, dem Beginn und der Übertragung im TV und Livestream.

Für den Briten Anthony Joshua geht es am kommenden Samstag um gleich vier Gürtel im Schwer- bzw- Superschwergewicht. Uns erwartet ein Spektakel im Herzen Englands.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Wann beginnt der Boxkampf? - Alle Informationen zu Termin, Beginn, Ort

Der Kampf steigt in der Nacht von Samstag (25. September) auf Sonntag (26. September). Die Übertragung der Mega Fight Night startet um 19.00 Uhr live aus Tottenham. Vor dem Kampf finden ganze fünf Pre Fights statt, deshalb solltet ihr etwas Zeit einberechnen, bis der große Star den Ring betritt. Normalerweise könnt Ihr damit rechnen, dass der Fight gegen 23.00 Uhr startet. Je nachdem wie schnell die Pre-Cards vorbei sind, kann der Fight auch früher starten.

Austragungsort für den Leckerbissen ist das Stadion von Tottenham Hotspur. Mit dem Namen "IBF/IBO/WBA/WBO-Schwergewicht-Titelverteidigung" wird das Event angepriesen.

Lokalmatador Joshua war bereits im Vorfeld auf dem Dach des Stadions, um sich ein besseres Bild von der Location zu machen. Es wird erwartet, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Es werden ca. 60.000 Zuschauer den Fight verfolgen. Das Stadion im Norden Londons wurde erst 2019 fertiggestellt und kostete die Metropole gemeinsam mit dem Verein umgerechnet 1,3 Milliarden Euro.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Wann beginnt der Boxkampf? Die Übersicht

Datum: 25. September

25. September Uhrzeit: TV-Übertragung startet um 19.00 Uhr

TV-Übertragung startet um 19.00 Uhr Start AJ-Usyk: ca. 23 Uhr

ca. 23 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium Gürtel: IBF/IBO/WBA/WBO - Gürtel

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Alle Vorkämpfe

Lawrence Okolie vs. Dilan Prasovic | Cruisergewicht

Callum Smith vs. Lenin Castillo | Halbschwergewicht

Maxim Prodan vs. Florian Marku | Weltergewicht

Christopher Ousley vs. Khasan Baysangurov | Mittelgewicht

Cambell Hatton vs. Izan Dura | Leichtgewicht

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragung des Fights im deutschsprachigen Raum übernimmt einzig und allein der Streaminganbieter DAZN. Wir zeigen Euch, wie Ihr den bislang wichtigsten Kampf des Jahres verfolgen könnt.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Übertragung im TV

Leider wird es den Kampf nicht im Free-TV zu sehen geben. Seit neuestem hat DAZN auch zwei Fernsehsender neben dem Streamingangebot gelauncht. Allerdings wird der Fight nicht auf den Sendern DAZN 1 und DAZN 2 zu sehen sein.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Übertragung im Livestream

Im deutschsprachigen Raum gibt es den Fight von AJ gegen "The Cat" nur im Livestream in voller Länge und live bei DAZN zu sehen. Jedoch müsst Ihr eine wichtige Sache beachten, einzige Voraussetzung dafür ist die nachgewiesene Volljährigkeit und ein gültiges Abonnement. Ihr könnt dies mit einem Personal- sowie Reiseausweis durchführen.

Los geht's um 19.00 Uhr live aus London. Die Kommentatoren des Abends sind Uli Hebel und Mark Bergmann.

Das Experten-Team von DAZN ist hochkarätig besetzt mit Andreas Selak, Bernd Bönte und Sebastian Hackl.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Übertragung im kostenlosen Livestream

DAZN bietet bereits seit einiger Zeit ein interessantes Angebot für Neukunden an. Damit könnt Ihr das Event kostenlos ansehen. Die gesamte Welt des Sports könnt Ihr für 30 Tage kostenlos testen. Dieses Angebot gilt jedoch nur noch bis zum 30. September. Also habt Ihr Glück, dass das Datum des Fights noch in die kostenlose Testzeit fällt.

Dies ist keine Marketingfalle, da Ihr auch ganz unverbindlich das DAZN Abo jederzeit kündigen könnt.

Die Kosten für DAZN liegen bei:

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Um die Streams von DAZN aufzurufen, reicht Euch eine gute Internetverbindung sowie ein internetfähiges Endgerät. Vom Smartphone, Tablet, Smart-TV und Laptop könnt Ihr die DAZN App bequem herunterladen und losschauen.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Wer ist der Favorit?

Der Ukrainer hat in seiner Karriere noch nie einen Kampf verloren. Das sollte dem Briten jedoch keine Angst machen, er besitzt derzeit ganze vier Gürtel. Usyk hat auch noch den Größennachteil - Joshua ist sieben Zentimeter größer und hat eine größere Reichweite von gleich zehn Zentimetern. Der Brite möchte natürlich gerne seine WM-Titel verteidigen und geht bei den Buchmachern als Favorit in den Ring.