Box-Hammer! Sauerland-Stall goes Hollywood

Der traditionsreiche Sauerland-Boxstall ist in Zukunft in US-Hand. Der Käufer ist die Wasserman Media Group, eine der weltweit größten Sportagenturen.



Die Wasserman Media Group ist das US-Unternehmen von Sportmanager Casey Wasserman, dem Enkel von Lewis Wasserman, der einst in Hollywood als Produzent (u.a. "Miami Vice") berühmt wurde.

Die Wasserman Media Group hat in der ganzen Welt über 2000 Sportler als Klienten. Im US-Sport gehören Superstars wie Russell Westbrook aus der NBA oder Conor McDavid aus der NHL zum Portfolio, im Fußball stehen neben Supertalent Youssoufa Moukoko auch dessen BVB-Teamkollegen Giovanni Reyna und Raphael Guerreiro oder Stars wie Aymeric Laporte von Manchester City und Federico Valverde von Real Madrid unter Vertrag.

"Dieser Schritt wird die Boxlandschaft grundlegend verändern, in Deutschland, Europa, weltweit", gibt sich Kalle Sauerland euphorisch. Der Sohn von Promoter-Legende Wilfried Sauerland soll die Geschäfte als Global Director Boxing führen. Was das erste große Event unter dem neuem Besitzer wird, ist noch unklar. Plan soll es aber sein, im Sommer in einem großen Stadion in England ein Event stattfinden zu lassen.

Sauerland hatte in Deutschland mit Henry Maske und auch Axel Schulz einen großen Box-Boom ausgelöst - nun wird die Geschichte des Boxstalls in den USA weitergeschrieben.