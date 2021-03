Alexander Povetkin vs. Dillian Whyte: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Interims-WBC-Champion Alexander Povetkin verteidigt heute seinen Gürtel gegen Dillian Whyte. Wo und wann Ihr den Rückkampf der beiden Schwergewichtsboxer live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Povetkin vs. Whyte: Wann und wo findet der Kampf statt?

Dillian Whyte will sich seinen Titel von Interims-WBC-Champion Alexander Povetkin am heutigen Samstag (27. März) zurückholen. Der Rückkampf soll planmäßig um 20 Uhr beginnen.

Austragungsort ist die "Europa Point Sports Complex"-Arena in Gibraltar. Eine Zeitverschiebung ist somit nicht gegeben. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in dem Stadion jede Menge leere Plätze zu finden sein.

Alexander Povetkin - Dillian Whyte heute live im TV und Livestream

Boxen: Dillian Whyte will Rache für TKO

Dillian Whyte will im Rückkampf unbedingt Rache an Alexander Povetkin nehmen. Neben dem WBC Interimstitel ist dem Sieger auch ein großes Herausforderungsrecht zuteil: Der Sieger darf WBC Champion Tyson Fury offiziell herausfordern.

"Dieser Kampf ist der wichtigste Kampf einer Karriere", sagte Whyte im Vorfeld. Der Brite musste im August 2020 gegen Povetkin haushoch nach Punkten in Führung liegend, einen krachenden K.o. in der fünften Runde über sich ergehen lassen. Povetkin, der zuvor ebenfalls auf der Matte gelegen hatte, wurde schließlich durch TKO zum neuen Interims-WBC-Champion gekürt. Für beide Kämpfer war es auch aufgrund der Corona-Pandemie der letzte offizielle Fight.

Whyte sehnt sich nach einer Revanche für die unglückliche Niederlage und stellte klar: "Dieses Mal werde ich ihn schlagen und wir werden sehen, was die Boxexperten sagen werden. Eine, zwei oder drei Niederlagen bedeuten heutzutage gar nichts für einen Schwergewichtler. Wenn du gegen einen guten Fighter kämpfst und verlierst, ist es die Hauptsache, dass du zurückkommen kannst."

Es sei ein "Muss" für ihn, den Gürtel zu holen. "Ich war schon lange Zeit ein Fighter, bevor ich überhaupt Boxer wurde. Ich habe die Leute schon früher umgehauen. Ich trage viel Kraft in beiden Händen", erklärte "The Body Snatcher", so der Spitzname von Whyte.

Trotzdem sei er vor seinem Kontrahenten gewarnt und zollte dem Russen Respekt. "Povetkin ist ein sehr kräftiger Typ und ein erfahrener Schwergewichtler und er ist ein sehr geduldiger Typ. Er ist aber auch ein harter Kerl. Das letzte Mal habe ich ihn leider nicht vernichtend getroffen. Ich habe ihn zwar zu Boden geschlagen, aber er ist wieder aufgestanden und hat sich widerstandsfähig gezeigt und dann war ich es, den er gestoppt hat", erklärte er und schob selbstbewusst nach: "Dieses Mal, wenn ich ihn treffe, bleibt er unten."

© getty Povetkin gewann den ersten Kampf durch technischen K.o.

Alexander Povetkin und Dillian Whyte im direkten Vergleich

Boxer Alexander Povetkin Dillian Whyte Spitzname "Russian Vityaz" / "Sasha" "The Body Snatcher" Nationalität Russland Großbritannien Kampfbilanz (S-N-U) 36-2-1 (25 KOs) 27-2-0 (18 KOs) Körpergröße 1,88 Meter 1,93 Meter Reichweite 1,90 Meter 1,98 Meter Aktueller Status WBC Interim-Schwergewichts-Champion WBC-Rang #6 im Schwergewicht

Boxen heute live: Die Fightcard im Überblick

Neben dem lang ersehnten Rückkampf zwischen Povetkin und Whyte finden heute noch sechs weitere Kämpfe statt. Für deutsche Boxfans wird der Kampf von Schwergewichtsboxer Eric Pfeifer interessant, der auf den zuletzt stark performenden Nick Webb trifft.

Boxen - Povetkin vs. Whyte: Die Fightcard