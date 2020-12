Floyd Mayweather - Logan Paul: Ort, Datum, TV-Übertragung

Floyd Mayweather kehrt zurück in den Ring und trifft dabei auf Internet-Star Logan Paul. Wir verraten euch, wo und wann der Kampf stattfindet und wir Ihr ihn im TV verfolgen könnt.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Datum, Ort - alle Infos

Der Kampf zwischen Floyd Mayweather und Logan Paul soll am 20. Februar 2021 stattfinden. Das bestätigten die beiden Protagonisten auf ihren Kanälen in den sozialen Medien. Über einen Fight der beiden war bereits länger spekuliert worden, nun machten sie die Entscheidung öffentlich.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wo genau der Kampf stattfinden soll, ist allerdings noch offen. Sowohl Mayweather als auch Paul sind in den USA geboren und haben dort ihren Lebensmittelpunkt, ein Kampf in den Vereinigten Staaten gilt somit als sehr wahrscheinlich. In welcher Stadt und in welchem Stadion die beiden Stars kämpfen werden, ist jedoch noch gänzlich unbekannt.

Floyd Mayweather gegen Logan Paul live im TV und Livestream sehen

Ihr mögt es Euch vielleicht schon gedacht haben: Der Fight wird im deutschen Free-TV nicht übertragen, kein frei empfangbarer Sender zeigt den Kampf, weder im öffentlich-rechtlichen noch im Privatfernsehen.

Der Kampf läuft exklusiv auf Fanmio Boxing. Um das Aufeinandertreffen von Mayweather und Paul live zu sehen, müsst Ihr ein so genanntes Pay-per-View-Paket erwerben. Aktuell kostet dieses Paket 24,99 Dollar, also etwa 20,60 Euro. Laut Fanmio soll der Preis allerdings steigen: Nach einer Million verkauften Paketen soll der Preis 39,99 Dollar betragen, ab dem 29. Dezember dann 59,99 Dollar und ab dem 11. Februar 69,99 Dollar.

Floyd Mayweather - Logan Paul: Alle Infos zu beiden Kämpfern

Floyd Mayweather hat in seiner aktiven Karriere zwischen 1996 und 2015 alle seine 50 Kämpfe und 15 Weltmeister-Titel gewonnen. Mit 26 aufeinanderfolgenden Siegen in WM-Fights hält er bis heute einen Rekord.

Im Jahr 2017 kehrte Mayweather für einen Kampf gegen UFC-Superstar Conor McGregor zurück in den Ring und gewann auch den Kampf gegen den Iren. Zudem traf er 2018 in Tokio auf den Kickboxer Tenshin Nasukawa, auch diesen Kampf entschied Money für sich.

Paul ist als YouTuber weltbekannt geworden und trainiert seit Jahren Kampf- und insbesondere Boxsport. Im vergangenen Jahr feierte Paul sein Debüt als Profiboxer und trat unter professionellen Regeln gegen KSI, seines Zeichens ebenfalls ein YouTuber, an. Paul verlor den Kampf damals nach einer umstrittenen Entscheidung der Punktrichter.

Auch Pauls jüngerer Bruder, Jake Paul, ist als Boxer aktiv. Der 23-Jährige gewann bislang seine beiden Kämpfe, im Vorprogramm des Fights von Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. bezwang der jüngere Paul den ehemaligen NBA-Spieler Nate Robinson durch K.o.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Die wichtigsten Daten auf einen Blick