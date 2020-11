Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream

Knapp ein Jahr nach seinem Sieg bei Joshua vs. Ruiz II kündigt Anthony Joshua seinen nächsten Boxkampf an. Wann und wo der britische Schwergewicht-Weltmeister gegen Kubrat Pulev in den Ring steigt und wo Ihr den Kampf live in der TV-Übertragung und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Datum, Uhrzeit und Ort

Anthony Joshua und Kubrat Pulev treffen am Samstag (12. Dezember) um 23 Uhr deutscher Zeit aufeinander. Der Kampf findet in der O2 Arena in London statt, Zuschauer werden voraussichtlich nicht zugelassen sein.

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Das Head-to-Head

Beide Boxer haben erst einen Profikampf in ihren langen Karrieren verloren.

Kämpfer Anthony Joshua Kubrat Pulev Kampfname AJ The Cobra Nationalität Großbritannien Bulgarien Alter 31 Jahre 39 Jahre Größe 198 cm 194 cm Reichweite 208 cm 202 cm Gewichtsklasse Schwergewicht (90,72+ kg) Schwergewicht (90,72+ kg) Stil Rechtshänder Rechtshänder Titel IBO, WBO, IBF, WBA (Super) - alles Schwergewicht - Bilanz 23-1-0 (21 KOs) 28-1-0 KO% 91% 50%

Boxen: Joshua vs. Pulev live in der TV-Übertragung und im Livestream

Der Boxkampf Joshua vs. Pulev ist nicht im deutschsprachigen Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das spektakuläre Duell als eines der ersten Events, das in über 200 Ländern und Regionen zu sehen sein wird. Der Streamingdienst hat seine globale Expansion mit dem Boxen als Hauptprodukt für den 1. Dezember angekündigt. Die Übertragung beginnt dort bereits mit den Hauptkämpfen um 19 Uhr, ab 22.30 Uhr sind Vorberichte für den Hauptkampf zu sehen.

In der DACH-Region zeigt DAZN schon seit mehreren Jahren die spektakulärsten Kämpfe der Boxwelt, unter anderem Joshua vs. Ruiz I & II, Wilder vs. Fury I, II und sogar Classic Fights wie Canelo vs. Mayweather!

© imago images / Focus Images

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Die Fightcard

Neben Joshua vs. Pulev geht es auch bei Okolie vs- Glowacki und Bakole vs. Kuzmin un einen bedeutenden Titel.