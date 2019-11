Boxen: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz heute live im TV und im Livestream

Deontay Wilder, Weltmeister im Schwergewicht des Box-Verbandes WBC, verteidigt seinen Titel zum zehnten Mal. Herausforderer ist der Kubaner Luis Ortiz. Alles rund um den Kampf und zu den Übertragungsmöglichkeiten im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Deontay Wilder gegen Luis Ortiz:

Deontay Wilder gegen Luis Ortiz: Uhrzeit, Ort

Um 3 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt der Kampf in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Sie bietet Platz für insgesamt 17.157 Zuschauer und wurde im Dezember 1993 eröffnet.

Die Mehrzweckarena in der Casino-Metropole war unter anderem Austragungsort der legendären Fights zwischen Evander Holyfield und Mike Tyson, Oscar de la Hoya und Floyd Mayweather sowie Floyd Maywheater gegen Manny Pacquiao.

Boxen live: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz heute im TV und im Livestream sehen

Den Kampf sowie die Vorkämpfe gibt es exklusiv beim Streamingdienst DAZN. Kommentiert wird der Fight von Jan Platte, der als Experten Joe Healy an seiner Seite hat.

Neben spektakulären Boxkämpfen bietet DAZN weiteren Spitzensport von US Sport über Hockey bis hin zu Tennis und Handball.

Dazu kommt ein großflächiges Angebot an internationalem Fußball. Neben der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions- und Europa-League, sowie die spanische LaLiga und die italienische Serie A.

Das Abonnement kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz heute live: Vorschau

Wilder und Ortiz kämpfen zum zweiten Mal gegeneinander. Bereits im Vorjahr forderte der Kubaner Titelträger Wilder heraus, unterlag allerdings in der zehnten Runde durch Technischen K.o.! Für den ungeschlagenen Wilder, der seit knapp vier Jahren den Titel der WBC hält, ist es die zehnte Titelverteidigung.

So sehen die Statistiken der beiden Boxer aus:

Deontay Wilder Luis Ortiz 34 Alter 40 US-Amerikaner Nationalität Kubaner 2,01 m Größe 1,93 m Linksausleger Stil Rechtsausleger 42 Kämpfe gesamt 34 41 Siege gesamt 31 40 Siege durch K.o. 26 1 Unentschieden 0 0 Niederlagen 1 0 Ohne Wertung 2

Deontay Wilder gegen Luis Ortiz: Die Fightcard

Neben dem Hauptkampf des Abends finden im Vorfeld noch diese weiteren Fights statt.