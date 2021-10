Beachvolleyball: Vizeweltmeister Julius Thole beendet Karriere

Vizeweltmeister Julius Thole beendet im Alter von nur 24 Jahren überraschend seine Beachvolleyball-Karriere. Das erklärte der Silbermedaillengewinner der WM 2019 in Hamburg am Montag. Thole will sich nun um sein Jura-Studium kümmern. Sein Partner Clemens Wickler (26) setzt seine Laufbahn im kommenden Jahr an der Seite des EM-Fünften Nils Ehlers (27) fort.

"Gesundheitliche Gründe" hätten keine Rolle gespielt, sagte Thole auf einer Pressekonferenz: "Ich möchte einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen."

Seit 2018 hatte der 2,06 große Thole mit Wickler zusammengespielt und bei der Heim-WM in der Hansestadt den größten Erfolg gefeiert. In diesem Jahr schied das Duo bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale aus. Auch bei der EM in Wien verpassten Thole/Wickler eine Medaille.

"Ich wollte Clemens auch nicht aufhalten. Er muss zusehen, dass er sich mit einem neuen Partner vorbereitet", sagte Thole. "Ich war am Anfang von der Entscheidung überrascht, sie hat mich unerwartet getroffen", sagte Wickler, der Tholes Entschluss aber "zu 100 Prozent nachvollziehen" kann.