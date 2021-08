Beachvolleyball: Kozuch nimmt sich längere Auszeit

Beachvolleyballerin Margareta Kozuch wird nicht bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (2. bis 5. September) an den Start gehen. Das teilte die Partnerin von Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig am Donnerstag mit.

"Ich habe mich entschlossen, meinem Körper die nächste Zeit eine intensive Phase der Regeneration zu geben", schrieb Kozuch bei Instagram, die mit Rücksicht auf ihre Gesundheit "jede starke Belastung vermeiden" wolle.

Für die 34-Jährige, die auch ihre Teilnahme beim am Donnerstag gestarteten Turnier "King of the Court" in Hamburg absagte, sei der Schritt "schwer zu verarbeiten und traurig".

Kozuch war zusammen mit Ludwig bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale gescheitert. Das Duo will im Herbst über die gemeinsame Zukunft entscheiden. "Ich komme wieder", kündigte Kozuch an.