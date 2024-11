Gala von David Krämer reicht nicht aus: DBB-Team verliert bei Debüt von Alex Mumbru gegen Schweden

In Schweden verlor die deutsche Nationalmannschaft am Freitag in der EM-Qualifikation das erste Spiel der Amtszeit des Nachfolgers von Weltmeister-Coach Gordon Herbert dramatisch mit 72:73 (37:37). Im Kampf um das Ticket für die Europameisterschaft 2025 gerät Deutschland in Zugzwang.

"Die Wahrheit ist, dass ich gewinnen will", sagte Mumbru bei MagentaSport. Seine Mannschaft, so der Spanier, habe in den Schlussminuten "keine guten Entscheidungen" getroffen. Ähnlich sah es auch Krämer. "Wir waren mit neun, zehn Punkten vorne. Dann haben wir Fehler gemacht und die haben einfach gepunktet. Uns hat am Ende die Energie einfach gefehlt."

In Abwesenheit der NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner sowie der EuroLeague-Profis war Weltmeister David Krämer in Stockholm mit 43 Punkten bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Nur Dirk Nowitzki war einst mit 47 Zählern im WM-Spiel 2006 gegen Angola besser.

In der Quali-Gruppe D mit Montenegro, Bulgarien und Schweden stehen Mumbru und Co. und bei einem Sieg und zwei Niederlagen, drei Spiele stehen noch aus. Die ersten drei Teams schaffen es zur Endrunde in Lettland, Polen, Finnland und Zypern.

Ein Sieg im Rückspiel gegen Schweden am kommenden Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Heidelberg wäre daher enorm wichtig. Dann könnten die Deutschen die EM-Teilnahme in den finalen Quali-Partien in Montenegro (20. Februar) und in Bamberg gegen Bulgarien (23. Februar) perfekt machen.

"Wir sind nicht in der besten Situation", hatte Mumbru im Vorfeld im SID-Gespräch mit Blick auf die Tabelle gesagt und forderte für sein Debüt: "Wir müssen hart verteidigen und mit Herz auf dem Platz spielen." Ohne die Top-Stars setzte Mumbru in der Starting Five auf Japan-Legionär Johannes Thiemann und David Krämer, die einzigen Weltmeister im Kader. Der reaktivierte Routinier Tibor Pleiß (35) kam von der Bank.