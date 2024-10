"Aufzuhören steht nicht zur Debatte": Weltmeister macht beim DBB weiter

Dort geht Theis nun in seine achte Saison in der besten Liga der Welt, in der Nacht auf Donnerstag (2.00 Uhr/deutscher Zeit) beginnt die neue Saison für ihn mit einem Heimspiel gegen die Chicago Bulls. Anders als Theis hatte Weltmeistertrainer Gordon Herbert der DBB-Auswahl nach Olympia den Rücken gekehrt und beim deutschen Meister Bayern München angeheuert.

Mit dessen Nachfolger Alex Mumbru habe Theis über seine Entscheidung "bereits gesprochen und ihm gesagt, dass ich nächsten Sommer gerne dabei bin", so der Center: "Ich denke, dass die meisten von uns so ähnlich denken und dass wir gemeinsam weiter erhalten wollen, was über die letzten Jahre entstanden ist." Im August und September 2025 findet die EM in Lettland, Finnland, Zypern und Polen statt.