Von wegen "Todesgruppe": Deutschlands Basketballerinnen dank Satou Sabally im Viertelfinale

Starspielerin Sabally führte den EM-Sechsten, dem ihre Schwester Nyara wegen einer Gehirnerschütterung fehlte, mit 33 Punkten als beste Werferin an. Damit stellte sie ihre Bestleistung im Nationaltrikot ein. Sabally gelang fast alles, auch von der Freiwurflinie hatte sie bei acht Versuchen eine perfekte Ausbeute.

Schon vor dem dritten und letzten Gruppenspiel gegen Rekord-Olympiasieger USA am Sonntag (17.15 Uhr) dürfen Sabally und Co. den größten Erfolg des deutschen Frauen-Basketballs seit EM-Bronze 1997 feiern. Gegen den Goldfavoriten geht es nun um eine gute Ausgangslage für die Runde der letzten acht Teams am kommenden Mittwoch.

In der brutal schweren Gruppe C rechneten viele Experten im Vorfeld gar mit einem Vorrundenaus, da zudem Satou und Nyara Sabally sowie Leonie Fiebich aus der US-Profiliga WNBA erst kurz vor Olympia zum Team gestoßen waren - und Satou monatelang wegen einer Schulterblessur ausgefallen war. Doch die Topspielerin glaubte an das Team. "Wir können wirklich von einer Medaille träumen", hatte Sabally im FAZ-Interview gesagt.

Drei Tage nach dem umjubelten wie überraschenden 83:69-Auftaktsieg gegen die Belgierinnen ersetzte Marie Gülich in der Starting Five die angeschlagene Nyara Sabally, die auf der Bank mitfieberte. Nach einem wackligen Beginn der Deutschen sah sie, wie ihre Schwester Satou aufdrehte und gleich in den ersten fünf Minuten der Partie neun Punkte auflegte. Durch einen starken 11:0-Lauf zog Deutschland leicht davon.