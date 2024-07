"Respektvoll mit unserer Identität umgehen": Bundesligist präsentiert neues Logo

Am Montag präsentierte der Champions-League-Sieger von 2023 zur 30. Spielzeit seit Vereinsgründung sein modernisiertes Emblem. Im Zentrum steht weiterhin der charakteristische "Jumpman", gemeinsam mit dem Klubnamen in Magenta und Weiß prangt er prägnant auf schwarzem Grund. Einzig das Gründungsjahr 1995 ist in Cyan gehalten.

"Für uns war immer klar: Wenn wir unser Logo verändern, darf dabei nicht unsere erfolgreiche Geschichte und die über Jahrzehnte in Europa aufgebaute Marke aufs Spiel gesetzt werden", sagte Michael Mager, Prokurist der BonBas GmbH - der wirtschaftlichen Trägerin der Telekom Baskets Bonn: "Wir haben daher immer eine Logo-Evolution statt einer Revolution angestrebt, die respektvoll mit unserer Identität umgeht. Das ist uns nun gelungen."