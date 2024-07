"Energie, Kampfgeist und Hingabe": Bayern München schnappt sich ehemaligen Pick der Boston Celtics

Der 23 Jahre alte Point Guard, zuletzt beim türkischen Meister und Pokalsieger Fenerbahce Istanbul aktiv, unterschrieb in München einen Vertrag bis 2026. Dies teilten der Klub am Dienstag mit. Madars bis 2025 gültiger Vertrag in Istanbul war bereits zuvor aufgelöst worden.

"In der EuroLeague werden wir die Top Acht angreifen. Ich bin gespannt auf diese neue Challenge", wird der ambitionierte Madar in der Klub-Mitteilung zitiert.

Dessen "Energie, sein Kampfgeist und seine Hingabe für das Spiel, gepaart mit seiner Spielintelligenz und mittlerweile einer guten Erfahrung in der EuroLeague" würden sehr hilfreich sein, erklärte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic.