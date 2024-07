USA Basketball Showcase: Termine, Zeitplan, Ort, Teams, Nationen, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

USA Basketball Showcase: Termine, Zeitplan, Ort, Teams, Nationen, Modus

Die USA Basketball Showcase startet am 10. Juli mit einem Duell gegen den Nachbarn Kanada. Die Partie steigt in Las Vegas auf amerikanischem Boden. Weiter geht es dann nach einer mehrtägigen Pause am 15. Juli gegen Australien. Das Duell geht in der Etihad Arena in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) über die Bühne. Die Spielstätte ist zwei Tage später dann auch Austragungsort der Partie gegen Serbien.

Zum Abschluss sind die USA dann am 20. Juli gegen den Südsudan und am 22. Juli noch einmal gegen Weltmeister Deutschland im Einsatz. Diese beiden Begegnungen finden in London statt.