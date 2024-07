"Unsere absolute Wunschlösung": Bayern München verkündet Basketball-Hammer

Der 65-jährige Kanadier, dessen Ende als Bundestrainer nach den Olympischen Spielen in Paris bereits zuvor festgestanden hatte, unterschrieb bei den Bayern einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2026.

"Gordon Herbert war unsere absolute Wunschlösung als neuer Trainer für den FC Bayern Basketball und wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm unsere ambitionierten Ziele erreichen werden. Bis dahin wünschen wir Gordon Herbert und dem Nationalteam einen grandiosen Auftritt in Paris. Es ist großartig, was das DBB-Team in den vergangenen Jahren für den deutschen Basketball geleistet hat, und wir drücken die Daumen, dass die Mannschaft dies bei den Olympischen Spielen fortsetzen wird", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Herbert selbst erklärte: "Ich bin sehr geehrt, dass ich Trainer eines Vereins wie Bayern München werde, einer der größten und bestorganisierten Sportmarken der Welt. Wir werden ein sehr wettbewerbsfähiges Team haben, auf das sich die Fans verlassen und stolz sein können. Der Klub mit Marko Pesic und den anderen Personen arbeitet herausragend professionell, alles wird also gut vorbereitet sein. Ich komme mit vollem Herzen und ganzer Seele, um den FC Bayern zu coachen. Das ist ein besonderer Moment, für den ich mich aufopfern werde, und ich freue mich sehr darauf, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten."

Zuvor werde er sich allerdings zu 100 Prozent auf die deutsche Nationalmannschaft konzentrieren, betonte der Mann aus British Columbia: "Das sind großartige Spieler, die sich mit mir vor drei Jahren komplett für diese Sache committet haben. Bevor ein neues Kapitel beginnt, liegt mein Fokus nur auf den Olympischen Spielen mit diesem Team."